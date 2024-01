Srpsku pjevačicu Jelenu Karleušu (45) "natjerali" da pohvali američku kantautoricu Taylor Swift (34) , a ona je "bubnula" najveću glupost, koje je na kraju bila sama svjesna.

Karleuša je putem svog Instagram storyja objavila video u kojem je snimila svoj intervju preko televizije, a u njemu hvali američku kantautoricu. Osim toga, zbunila je i fanove izjavom da je pjevačica integralna.

"Divna je Taylor Swift. Pjesmice su joj super, mislim ja ne mogu poloviti ni jednu od tih melodija, sve su iste, ali mnogo je slatka. Ima onu frizuricu, ali to je valjda fora. Baš je onako integralna", izjavila je srpska pjevačica.

Foto: Instagram Foto: Instagram Jelena Karleuša pohvalila Taylor Swift

Karleuša je izjavila kako takve pohvale nastanu tada kada ju natjeraju da nekome uputi lijepe riječi.

"Ja kad me natjeraju da nekoga pohvalim javno", napisala je pjevačica, a bila je i svjesna da je "bubnula glupost" izjavivši kako je Swift integralna tako što je pored te riječi dodala i emotikone kruha i ruke koja pokazuje da je nešto jako ukusno.

Nevjerojatno da pohvali nekoga

Podsjetimo, za Karleušu je potpuno neuobičajeno da nekoga pohvali, no nedavno se dogodio presedan jer je srpska pjevačica pohvalila svoje kolegice Aleksandru Prijović, Jelenu Rozgu i Draganu Mirković.

"Prija je izuzetno PRIJAtna žena koja mi je prišla s puno poštovanja, pohvalila moju djecu kao lijepo odgojenu i neodoljivo me podsjetila na Jelenu Rozgu, Draganu Mirković i Natašu Bekvalac, koje su isto tako mega fine u komunikaciji sa mnom. Šta da kažem osim da me vole te blage žene (ne znam što vide u meni divljoj) i da me MAC MAC pristupom potpuno razoružaju. Da sam muško, vrtjele bi me oko malog prsta, kupila bih im po Birkin, ovako imaju svu moju podršku", napisala je pjevačica nedavno.

