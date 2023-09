Jedan od omiljenih parova u "Superparu" bili su Drago i Anamarija Tukara iz Babine Grede. I nakon izlaska iz showa, ostali su aktivni na društvenim mrežama, a nedavno se Drago pohvalio svojom novom frizurom.

Drago je napravio malu promjenu. Naime, obojio je kosu, bradu i obrve u tamniju boju i podijelio fotku na kojoj pozira s frizerkom na Instagram profilu.

"Kao maneken uz dobrog frizera", "Predivni ste vas dvoje", komentirali su fanovi.

Inače, Drago ima prirodnu svijetliju kosu, no to se njegovoj supruzi ne sviđa. Dok su bili u showu, Anamarija mu je otvoreno rekla da mu ružno stoji svijetla kosa, nakon čega ga je pofarbala.

"Ja sam mislio da se to tebi sviđa", rekao joj je Drago, na što mu je odgovorila: "Znaš da volim tamne muškarce".

Anamarija je otkrila da je ona zaslužna što je Drago uopće počeo bojiti kosu, obrve i bradu, a istaknula je da mu to dobro stoji.

"Čekam da to opereš da vidimo što smo uopće napravili. Malo me strah", kasnije je priznala Anamarija, no na kraju je sve dobro ispalo.

