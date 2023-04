Drago i Anamarija u Superparu su otkrili detalje iz privatnog života. Par je iz Babine Grede, u braku su šest godina, a zajedno odgajaju njezinog sina Marka. Anamarija se tako u posljednjoj epizodi otvorila o odnosu Drage i Marka, a Drago je ispričao kako je to bilo 'preko noći' postati otac.

"Drago i Marko se super slažu od samog početka. Čak se ponekad s njim bolje slaže nego samnom, otvoreniji je prema njemu nego prema meni", govori Anamarija, dok Drago gleda u fotografiju Marka i kroz smijeh govori: 'Isti tata! Nema ništa moje'.

"Gdje god dođemo nikad nitko nije rekao nije tvoj. Jedino je frizerka iz naših krajeva rekla: A to ti je sin? Ja mislila brat", govori Drago.

Anamarija navodi kako je u početku veze s Dragom bio strah kako će on prihvatiti njezinog sina, te Marka nije upoznavala s Dragom dok nije bila donekle sigurna da bi to moglo biti to. Drago navodi kako je jednom otišao na teren i tada zapravo shvatio da je preko noći postao otac: 'Ti osjećaji probude se kasnije'.

"U početku, kad smo krenuli hodati, bilo je samo ajmo putovati, obilaziti, ali onda su se počeli mijenjati planovi. Htjeli smo djecu, ali sada smo trenutno u nekim problemima. Uglavnom, radit ćemo na tome, što će biti ne znam. Ako bude super, a ako ne bude opet dobro, imamo njega, već je velik, onda ćemo ostatak života putovat, i tako to", navodi Drago. Ipak, dodaje Drago, ima trenutaka kada ga pukne neka nostalgija da želi baš svoje dijete, ali, kako kaže, to ga brzo prođe.

"Ja sam se već ajmo reći 80 posto pomirio s tim, ali ovih 20 posto i dalje želi svoje dijete. Ali, Bože moj, ako ne ide, ne ide. Imamo Marka", navodi Drago.

