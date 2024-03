Danijela Dragović i Josip Ajduk sudjelovali su u prvoj sezoni RTL-ovog showa "Superpar", a nedavno su prekinuli sedmogodišnju vezu. Nakon prekida Josip je počeo objavljivati fotke s drugom djevojkom na društvenoj mreži, no tvrdi da nisu još zajedno, ali sve vodi k tome. Show "Superpar" možete pogledati na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Josip gradi karijeru na društvenim mrežama i često ima javljanja uživo, a u jednom je sudjelovala Danijela.

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Dalmatinko moja, ljubavi, volim te", poručio joj je. Danijela se za RTL.hr osvrnula na Josipove riječi te otkrila u kakvom je sada odnosu s njim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Josip i ja nismo trebali imati live skupa, svatko je trebao ići svojim putem, ali je on konstantno mene spominjao u svom liveu pa smo odlučili snimiti jedan zajedno i popričati. Mislim da to volim te nije bilo namjenjeno meni već Katarini, ali i ako je bilo namijenjeno meni, moj komentar na to je 'dobro'", rekla je.

Foto: RTL Foto: RTL

Otkrila je kakav je njihov odnos nakon prekida. "Naš odnos je trenutno nikakav, kao što sam rekla, ne prestaje me spominjati pa sam odlučila da i ja neću šutjeti. Šutjela sam sedam godina, više neću. Znam da sam čistog obraza i da mi ne može ništa reći, a ja o njemu mogu svašta nešto ako me nastavi spominjati", ispričala je Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Josip je ranije za RTL.hr rekao kako se nada da će mu nova djevojka Katarina jednoga dana biti žena.

"Što se tiče slika s novom djevojkom i braku, dao Bog da se sutra oženi i mene pusti na miru. Svu sreću im želim", poručila je Danijela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Josip Ajduk/Instagram Foto: Josip Ajduk/Instagram

Podsjetimo, Josip i nova djevojka Katarina upoznali su se preko društvene mreže, a on je napravio prvi korak.

"Upoznao sam je preko TikToka. Kad sam radio prvo javljanje uživo, poslala mi je gift. Bila mi je sljedeća tri videa uživo najbolja gifterica. I onda sam joj se javio i pitao je: 'Kad ćemo na kakao?' I prošla ta fora i pala je na mene", ispričao je Josip.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To mi je možda uskoro buduća nevjesta. Ja se toplo nadam", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kandidati "Superpara" u izazovu voze buggy: "Nemam povjerenja u druge. Tko god da vozi"