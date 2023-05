Nastavi stihove Tajčine pjesme 'Don Juan i Smokvica', kako nazivamo fatalnu ženu, kako zovemo zavodnika - na sva ova pitanja Azelma i Martina u izazovu 'Superpara' nisu znale odgovor.

"Ne znamo mi te zavodnike", rekla je Martina. Svi kandidati zaigrali su kviz znanja, a posljednje su u izazovu ostale Ismaelova i Ismetova partnerica. Nisu se iskazali, jedino je Azelma znala odgovor na pitanje u kojem filmu Whitney Houston pjeva 'I Will Always Love You'.

"To sam pogledala sto puta. To je ekstra film i takve filmove gledam", rekla je Azelma.

Enis Bešlagić pitao ih je i da nastave stihove pjesme 'Valentino i Renato'. Čak ni to nije išlo…

"A ja znam", rekla je Azelma i potom odgovorila kako je odgovor "sok i bomboni". Odgovor je, naravno, "čokolada i kakao". "Ma, legenda", rekao je Tomislav, kojeg je Azelmin odgovor nasmijao do suza.

"Pokazali ste zavidno neznanje", našalio se Enis.

