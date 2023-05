Meri i Davor jutarnju kavicu pili su uz razgovor o sinoćnjim lažnim eliminacijama. "Baš sam se ugodno iznenadila. Drago mi je da su ostali", komentirala je Meri misleći na Anamariju i Filipa koji su jučer trebali izletjeti van, a i Davor je rekao da je ostao iznenađen.

Ugodno ili neugodno? Anamarija i Filip uvjereni su da mu nije baš bilo drago što su ipak ostali. "Za njega sam čuo da je jedini bio malo nesretan", rekao je Filip, a Anamarija je dodala: "On nas uporno želi izbaciti van, ali mu ne ide". Zatim je pitala pitala Filipa misli li da su drugima Azelma i Ismet draži od njih dvoje.

Anamarija misli da su Azelma i Ismet smješniji, a Filip je dodao: "Oni su show. Oni rade show." Anamarija se odjednom naljutila na Filipa jer joj nije odgovorio na pitanje pa ga je optužila da ju uopće ne sluša.

"Ona je rekla da ja nju ne slušam, a ne zna što me je pitala", komentirao je Filip.

Istovremeno, Meri i Davor još uvijek su komentirali jučerašnji događaj. "Imali su druge eliminacije, tri zadatka zaredom nisu napravili", rekao je Davor i dodao da je bilo za očekivati da Anamarija i Filip ispadaju.

"Iskreno, Tomek i Karmela su me fakat iznenadili u pozitivnom smislu", rekao je Filip, a Anamarija se složila i dodala da su im zahvalni. Ipak, rekla je kako joj je Verica draža od Karmele i Tomislava jer su se nekako najviše povezale. Filip je na kraju zaključio da im treba pobjeda i to je to.

