Iako njihov eksperimentalni brak nije uspio, iako se dugo nisu vidjeli i iako, kako sami tvrde, ne osjećaju ništa jedno prema drugome – Kristina i Stjepan ne mogu razmijeniti ni ispriku bez svađe.

Foto: Voyo

Nova runda obračunavanja

“Jako sam bila bahata u nekim trenucima. Moj neki obrambeni mehanizam je moja jezičina. I oduvijek je bila. Znam da je to jedna velika mana”, priznaje Kristina G. nakon što je vidjela kratki video pregled svog eksperimentalnog braka.

Foto: Voyo

“Kada poznanik prevari poznanika – to je prevara. Kada prijatelj prevari prijatelja – to je prevara. Kada osoba u braku prevari drugu osobu – to je prevara. Neki će se sigurno naći u ovome”, govori Stjepan.

“Osjećaš li prevareno?” pita ga psihoterapeutkinja Iva Stasiow. “Ne, zašto bih?” odgovara Stjepan i zbunjuje sve prisutne jer im nije jasno koga se ticao njegov govor. Ubrzo su Kristina i Stjepan nastavili po starom. Nakon što su razmijenili nekoliko rečenica, došlo je do sukoba. “Ovo je stvarno dno dna!” uzrujao se Stjepan jer tvrdi da Kristina o njemu priča laži. “To sve govori opet o njoj”, ljuto će Stjepan. Stručnjaci pokušavaju umiriti situaciju. Razgovaraju s Kristinom o tome da Stjepanu uputi ispriku za neka svoja ponašanja tijekom eksperimenta.

Foto: Voyo

“Meni je žao što sam ja davala takve komentare. Pogotovo na početku jer kada sam vidjela ove tvoje komentare, baš mi je bilo krivo što sam ja toliko izreagirala”, ispričava se Kristina Stjepanu, on nije spreman prihvatiti to. “Ovo je sada isforsirano s vaše strane”, kaže Stjepan.

Foto: Voyo

Finalnu epizodu, kao i cijelu sezonu “Braka na prvu” gledajte odmah na platformi Voyo!