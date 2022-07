Sinoć je na Tvrđavi sv. Mihovila započeo drugi po redu program 'Glasno s Tvrđave' u produkciji RTL Musica. Prvi u nizu koncerata koji nas očekuju ovog ljeta na najljepšoj pozornici na Jadranu započeli su Pips, Chips & Videoclips, skupa s bendom Jonathan.

Kada se u formulu uvrsti Tvrđava svetog Mihovila u Šibeniku te ova dva sjajna benda, rezultat je i više nego jasan - cijela noć ispunjena fantastičnom glazbom, još boljim nastupima i nevjerojatnom publikom.

Ovu savršenu večer koja će se dugo prepričavati po šibenskim kalama, otvorio je svima omiljen bend Jonathan. ''Jonathan je lik koji sjedinjuje svih nas iz benda u jednu osobu'', rekao je pjevač benda, Zoran Badurina, koji je svojim karizmatičnim i prepoznatljivim nastupom i ovog puta zajedno s dečkima 'obrisao' granicu između publike i pozornice. S takvom energetskom cjelinom, ne čudi da publika na koncerte Jonathana dolazi s velikim očekivanjima, no bend uvijek uspješno odgovori na izazove i to podigne za pokoju razinu iznad i iznova pozitivno šokira slušatelje kao što su to dokazali sinoć uz ovacije publike.

Sjajna atmosfera nastavila se uz kultne Pips, Chips & Videoclips, koji ove godine slave i tridesetu obljetnicu stvaranja glazbe i druženja s publikom. Uvijek garantirana kvaliteta, dobar provod i “sing along” baš svaki put. Dubravko Ivaniš Ripper od prvih je taktova povezao publiku s pozornicom, a publika je to velikodušno nagradila pjevajući u transu svaku pjesmu od početka do kraja. Dva sata odlične atmosfere nije bilo dovoljno pa su se Pipsi vraćali na pozornicu čak tri puta, a one najupornije nagradili su uistinu posebnom izvedbom pjesme „Malena“, pod već upaljenim reflektorima.

Upravo s ovom posebno pozitivnom energijom, program „Glasno s tvrđeve“ nastavlja i sljedeći tjedan kada će se na pozornicu sv. Mihovila 21. srpnja popeti legende rock’n’rolla Električni orgazam te daleko najpoznatiji i najvažniji bend devedesetih, Kojoti, a 28. srpnja rezerviran je za grupu Silente koja brojnim fanovima donosi neke od najvećih hitova novije hrvatske glazbe.

U moru zabave uživat će se i tijekom kolovoza, pa tako 4. kolovoza stiže prava glazbena poslastica, svima obožavani Edo Maajka, koji će u Šibeniku predstaviti i svoj novi album. Kroz ljeto će još 12. kolovoza nastupiti Goran Bare & Majke, a za kraj ovog festivala, 18. kolovoza, svi koji se odluče posjetiti Tvrđavu sv. Mihovila uživat će u zvukovima Rundeka & Ekipe.