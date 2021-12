MODNI TOPOVI I FLOPOVI / Slavne Hrvatice na modnoj reviji Katarine Baban: Što je Hani udarilo u glavu pa se ovako odjenula?

Glumica Katarina Baban ima više talenata, a to je i sinoć dokazala održavši svoju prvu samostalnu modnu reviju Lilith by Katarina Baban. Podršku su joj došle pružiti mnoge hrvatske zvijezde, uključujući kolegice iz glumačkog svijeta, ali i pjevačice, voditeljice i druge javne osobe. Hrvatske ljepotice iskoristile su priliku da zablistaju, pa su mnoge odabrale svečane toalete i atraktivne dodatke. No, nisu svi zasjali u modnom smislu. Odabir Hane Hadžiavdagić je teško razumjeti, a bilo je tu još par neobičnih modnih odabira. Tko je, prema vama, top, a tko flop? Pogledajte galeriju.