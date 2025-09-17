Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi Glorije našla se poznata glumica i pjevačica

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra.

Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke te joj smeta Paulino cmizdrenje oko Tome. Kako bi oslobodio Blanku, Miro mora sklopiti pakt s vragom, tj. sa svojom bivšom ženom Glorijom, koja zauzvrat želi samo jednu stvar.

Foto: RTL

U ulozi misteriozne Glorije našla se poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter (41). Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo desetak godina.

Glorijin je karakter jedan od glavnih razloga zbog kojeg je prihvatila ulogu u 'Sjenama prošlosti'. „Nije baš tipična osoba i njezin karakter ima ozbiljan 'twist'. Samodostatna je, ranjiva i opasna. Zabavljalo me je nakratko živjeti njezin život, jer se ponaša nepredvidivo. Gloria je personifikacija one izreke: "Pazi što želiš..." najavljuje Vanda.

A na koji će način unijeti nemir u popularni kvart, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama "Sjena prošlosti". Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad uzbudljivija serija stiže na RTL! Zavirili smo na set, a glumci otkrili: Donosimo dramu, intrigu i humor!