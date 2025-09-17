SJENE PROŠLOSTI /

Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi Glorije našla se poznata glumica i pjevačica

Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi Glorije našla se poznata glumica i pjevačica
Foto: RTL

Obiteljski sukobi kulminiraju kobnim padom s prozora

17.9.2025.
13:46
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prijava protiv Ines je napokon povučena uz Olginu pomoć. Nakon što je prijedlog trgovačkog centra odbijen, Olga dolazi na sastanak odbora s idejom o gradnji kulturnog centra.

Marta je bijesna i odlučuje uzeti stvari u svoje ruke te joj smeta Paulino cmizdrenje oko Tome. Kako bi oslobodio Blanku, Miro mora sklopiti pakt s vragom, tj. sa svojom bivšom ženom Glorijom, koja zauzvrat želi samo jednu stvar.

Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi Glorije našla se poznata glumica i pjevačica
Foto: RTL

U ulozi misteriozne Glorije našla se poznata kazališna i televizijska glumica te pjevačica Vanda Winter (41). Iako iznimno aktivna na kazališnim daskama, ova uloga za nju znači i povratak na male ekrane nakon gotovo desetak godina.

Glorijin je karakter jedan od glavnih razloga zbog kojeg je prihvatila ulogu u 'Sjenama prošlosti'. „Nije baš tipična osoba i njezin karakter ima ozbiljan 'twist'. Samodostatna je, ranjiva i opasna. Zabavljalo me je nakratko živjeti njezin život, jer se ponaša nepredvidivo. Gloria je personifikacija one izreke: "Pazi što želiš..." najavljuje Vanda.

A na koji će način unijeti nemir u popularni kvart, gledatelji će doznati već večeras u 20.15 sati u novim epizodama "Sjena prošlosti". Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad uzbudljivija serija stiže na RTL! Zavirili smo na set, a glumci otkrili: Donosimo dramu, intrigu i humor!

Sjene ProšlostiSerijaNova Epizoda
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SJENE PROŠLOSTI /
Mirina bivša žena večeras stiže u kvart! U ulozi Glorije našla se poznata glumica i pjevačica