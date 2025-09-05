SJENE PROŠLOSTI /

Marta opet priprema svoj poznati cheesecake jer vrijeme je za novu sabotažu

Foto: Rtl

Nova epizoda hit serije dostupna je na platformi Voyo

5.9.2025.
12:31
Hot.hr
Rtl
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije ''Sjene prošlosti''. Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak, no Ines slučajno dozna za Pauline laži. Cijeli njihov plan sada je na klimavim nogama.

Šimun odluči pomoći Olgi i Ines s poslovnim planom te ih upoznaje sa svojom poslovnom partnericom i pokuša je nagovoriti da investira u njihovu polikliniku.

Marta dozna za Olgine planove i zaključi kako ne može dopustiti da se njezin san tako brzo ostvari. Stvari su jasne – vrijeme je za pripremu poznatog cheesecakea s malinama uz koji ide i poruka.

Olga reagira burno, što odbije njezine ulagače i uznemiri Šimuna. Je li Marta opet uspjela uzdrmati odnos Olge i Šimuna?

Sve to pokazat će nova epizoda serije ''Sjene prošlosti'' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

Sjene ProšlostiVoyoRtl
