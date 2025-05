Silviji teško pada krah braka s Hrvojem: 'Ne želim plakati pred kamerama'  

Na posljednjoj ceremoniji odluka u “Braku na prvu” Silvija je iznenadila Hrvoja svojom odlukom da želi napustiti eksperiment. Njihov je odnos definitivno poljuljan. Oboje su zbunjeni. On njenom odlukom, a ona njihovim odnosom. To su osjetili i stručnjaci na ceremoniji, pa su im došli pomoći u njihov zajednički stan.

Silvija ima osjećaj da je izdala Hrvoja

“Nakon posljednje ceremonije sam vidio da sve što se dosad prikazivalo jednostavno nije tako i da je ona tužna”, objašnjava psiholog Matej Sakoman zašto je došao u posjetu Silviji. “Zbunio me moj odnos s Hrvojem. Moj odnos s eksperimentom. Naša snimanja. Naša ne snimanja”, uspijeva Silvija uprijeti prstom u ono što je muči. Kaže da se njen um poigrava s njom jer više ne može razlučiti što je između nje i Hrvoja stvarno, a što je kulisa za eksperiment. U tome joj može pomoći psiholog Sakoman, koji zna i kako. “Gdje si ti u tome svemu”, pita je Sakoman. Silvija mu pojašnjava da je lojalnost među njenim osnovnim principima: “Imam taj osjećaj pripadnosti. To je bio moj svijet s njime. Imala sam potrebu da to branim.” Priznala je i da je bila na putu ka zaljubljivanju u Hrvoja. U jednom su je trenutku gotovo svladale emocije, ali je uspjela zadržati suze. “Želiš li biti s Hrvojem?” ključno je pitanje koje Sakoman postavlja Silviji.

Što je Silvija odgovorila, pogledajte odmah u novoj epizodi “Braka na prvu” na platformi Voyo, gdje vas novi nastavci jedinstvenog sociološkog eksperimenta čekaju dan prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, “Brak na prvu” pratite od 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa