Silvija šokirala performansom: 'Uzela sam si svoje tri minute' 

Na posljednjoj zajedničkoj večeri u eksperimentu “Brak na prvu”, Silvija i Hrvoje su stigli odvojeno. Odvojeno su i sjedili, no zadatak su ipak obavljali zajedno. Uspješno? I ne baš, ako se Silviju pita. Zadatak je bio da tri minute muški partner komplimentira svojoj supruzi.

Hrvoje je imao inspiracije 35 sekundi

“Mislim da si jedna vrlo kvalitetna osoba. Jedna lijepa žena, koja je uvijek stilski lijepo obučena. Sve što radiš je pozitivno. U tebi nema ni trunke zločestoće ni negativnoga. Znam da je situacija kakva je. Malo mislim da u nekim trenucima to nisi bila ti. Jer ja tebe znam kao jednu energičnu osobu, punu života, koja voli puno učiti. Pametnu prije svega, s obzirom na to da znaš tolike jezike i imaš toliko interesa”, rekao je Hrvoje Silviji. No, onda je izgubio inspiraciju. Pokušao je zagrliti Silviju, no ona mu nije uzvratila.

“Ja ću čekati tri minute da prođu. I onda ću ići na svoje mjesto”, rekla je Silvija ostajući na istom mjestu. “Mislila sam da će se dogoditi upravo ono što se dogodilo. Da neće baš imati inspiraciju. Ali to je legitimno. Ne sviđa se svatko svakome. Ja sam isto zaslužila biti u ovom eksperimentu. I uzela sam si svoje tri minute”, objašnjava Silvija svoj performans, no nisu ga shvatili svi. “Čemu ovo?” čudi se Kristina. “Da idem ja tamo?” predlaže Igor. “Ona je ostala da dokaže nešto, ali svi su ostali začuđeni što”, komentira Hrvoje. Irma je ipak shvatila poantu Silvijina istupa: “Nedovoljno joj je komplimentirao. Nedovoljno je nježnosti primila.“ “To što je ona ostala stajati svih tri minute iako se Hrvoje povukao – ja bih rekla da je tu tek napravila taj iskorak da sačuva svoje dostojanstvo. Meni se to jako svidjelo i veliko bravo”, pohvaljuje psihoterapeutkinja Iva Stasiow Silvijin potez.

Novu epizodu “Braka na prvu” gledajte odmah na platformi Voyo. Od ponedjeljka do četvrtka, jedinstveni eksperiment “Brak na prvu” pratite od 21.15 na RTL-u!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa