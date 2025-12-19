Sezona blagdana: vrijeme kada druženje ispred TV-a postaje još ugodnije

Pale se lampice, gradovi i domovi sjaje u blagdanskom ruhu, zrakom se širi miris čaja, a ponegdje već i domaćih blagdanskih kolačića. Počelo je doba godine kada se bez imalo grižnje savjesti možemo zavući na kauč, pod dekicu, s toplom čokoladom u ruci – ispred televizora. Samsung Electronics pobrinuo se da doživljaj ispred ekrana bude impresivniji nego ikad zahvaljujući najnovijoj liniji Samsung televizora.

Gameri će biti oduševljeni jer novi OLED televizori pružaju glatku, realističnu sliku koja vas uvlači u samu akciju, dok besprijekorna reprodukcija pokreta omogućuje brze reakcije protiv protivnika. Za ljubitelje filmova i sporta, Samsung Neo QLED nedvojbeno je najbolji izbor, donoseći zadivljujuću razinu realizma i uranjanja uz Samsung Vision AI. Ne samo to – on obogaćuje vaš svakodnevni život i pruža još više užitka.

Uživajte u Samsung Smart TV-u koji se u trenu povezuje s vašim omiljenim streaming servisima, uz Quantum Dot tehnologiju koja osigurava da su boje na Samsung QLED televizorima istovremeno intenzivne, precizne i prirodne. Zimski pejzaži izgledaju kristalno jasno, blagdanski ukrasi sjaje toplim tonovima, a sportski prijenosi izgledaju čisto kao da ste na samom stadionu.

Ljubitelje dizajna očarat će umjetnički televizor The Frame – jedinstveni TV koji u vaš dom donosi umjetnička djela iz cijelog svijeta. Kada je isključen, prikazat će sliku po vašem izboru i stvoriti savršenu atmosferu bojama i oblicima. Dizajniran je da bude umjetničko djelo samo po sebi, s elegantnim, minimalističkim izgledom koji se skladno uklapa u prostor poput pravog okvira za slike. Kako se bežično povezuje s drugim uređajima, možete prilagoditi postavke i preurediti prostor točno onako kako želite.

Televizori koji razumiju vas i vaš dom

Samsung televizori nadilaze tradicionalni koncept TV prijamnika i postaju pametno središte vašeg doma. Vision AI bolje nego ikad prije razumije okruženje – prepoznaje pokret, svjetlo, zvuk i navike korisnika te intuitivno reagira na njih. Istovremeno, SmartThings platforma povezuje televizor s drugim pametnim uređajima, omogućujući vam da preko ekrana u dnevnoj sobi upravljate rasvjetom, pratite potrošnju energije, kontrolirate kućanske uređaje i stvarate savršenu blagdansku atmosferu.

Samsung je već 19 godina zaredom vodeći svjetski proizvođač televizora. Ovo globalno postignuće nije samo statistika, nego odraz kontinuirane inovacije, usavršavanja i razumijevanja onoga što korisnicima zaista treba. Blagdansko vrijeme stoga je savršena prilika da svoj dom obogatite uređajem koji će stvarati nove uspomene godinama.

Jedinstvena blagdanska promocija

Kupci koji odaberu neki od ovih modela, uz uvjet prethodne registracije, ostvaruju pravo na tri dodatne godine zaštite kroz Samsung Care uslugu, čime ukupno razdoblje zaštite iznosi pet godina (2 godine komercijalnog jamstva + 3 godine dodatne zaštite). Osim toga, svi novi vlasnici televizora koji ispune uvjete promocije dobit će poklon-bon za šest mjeseci besplatne pretplate na popularnu streaming platformu VOYO, koja nudi bogat izbor regionalnog i europskog sadržaja.

Za vlasnike The Frame i The Frame Pro modela tu je dodatna pogodnost – tri mjeseca besplatnog pristupa Samsung Art Storeu, digitalnoj galeriji koja vaš televizor pretvara u interaktivno umjetničko platno. Istovremeno, promocija „Big Inch VIP Service” donosi vrhunsko big-screen iskustvo na Samsung televizorima uz besplatnu dostavu i profesionalnu instalaciju za modele 83'' OLED, 85'' QLED i 85'' Neo QLED, omogućujući korisnicima da svoju dnevnu sobu pretvore u kino bez kompromisa.