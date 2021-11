Pjevačica Severina Vučković na svom je Instagramu obožavateljima otkrila da ih čeka velika poslastica. Ona je, naime, napokon završila snimanje albuma.

Severina je za tu prigodu organizirala proslavu za svoje suradnike i prijatelje. Fanovima je u videu otkrila kakva je bila atmosfera, a na snimci se vidi kako nasmijano društvo nazdravlja uz morske delicije i birana vina uz singl "I'll Be There for You" grupe The Rembrandts iz sitcoma "Prijatelji".

Severina je, pored ostalih, ugostila svog menadžera Tomicu Petrovića te producenta Filipa Miletića s kojim je u posljednje vrijeme postala vrlo bliska.

Nije otkrila pojedinosti

"Završetak snimanja albuma obećala sam proslaviti u Splitu… Naravski, uvijek sve završava s janjetinom", napisala je Severina u opisu objave.

Fanovi su je u nekoliko navrata pitali kada će njen novi album ugledati svjetlo dana, no Severina im još to nije otkrila.

"Uživajte u društvu… A polako počinje nestrpljenje zbog novog albuma", "Jedva čekamo!", " Bravo i čestitke!", poručili su joj.