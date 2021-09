Pjevačica Severina Vučković progovorila je o svojoj borbi za skrbništvo nad sinom Aleksandrom Popovićem. Ona je sve detaljno opisala i nabrojila je glavne krivce za njenu dugogodišnju agoniju novinarki Jeleni Jindri na portalu H-Alter.

Severina je kazala kako su problemi između nje i Milana Popovića počeli već u samom početku njihove veze.

"Nevolje su počele već od početka, ali to nisam shvaćala. Jako se razlikovao od svih koje sam do tada upoznala, i to mi je bilo zanimljivo. Ubrzo sam vidjela da mu je znanje oskudno, da puno toga ili ne zna ili ne želi reći, a ono što kaže da temelji na predrasudama i na praznovjerju. A najteže mi je palo to što sam shvatila da on izbjegava bliskost i da je okružen zidovima koje ne mogu preskočiti. Pogriješila sam što se nisam prije oprostila od njega. Nakon četiri mjeseca otkrila sam da sam trudna, što me je istovremeno obradovalo i zabrinulo. Obradovalo me jer sam željela biti majka, a prestrašilo jer sam razmišljala o spoznaji da nas dvoje pripadamo potpuno različitim svjetovima. Pitala sam se kako će taj čovjek koji ne pokazuje ni najmanje empatije, izbjegava bliskost, koji je krut i praznovjeran biti roditelj", kazala je Severina.

'Žene, ne možete promijeniti muškarca'

Ona se, kaže, počela tješiti i zavaravati da će Milana uspjeti promijeniti.

"I ovom prilikom željela bih poručiti ženama koje u ovome prepoznaju svoju vezu da odustanu od te zablude. Nitko nikoga ne može promijeniti, osim samoga sebe. Shvatila sam da sam ja samo njegov projekt. S druge strane, užasavala sam se pomisli da naše dijete raste bez oca. I te dvije moje strane su se izmjenjivale. Svjesnost i zablude. Zabluda je bila i to što sam ga opravdavala objašnjavajući sebi da je to posljedica njegova odrastanja, da je takav zato što je dijete razvedenih roditelja."

Ostavio je Severinu ubrzo nakon poroda

Severina je rodila carskim rezom zbog svojih godina, a Milan se tome protivio inzistirajući da ona mora roditi prirodnim putem. Nju je zgrozilo kada je Milan rekao da neće dopustiti da novinari slikaju dijete ako ne plate najmanje 50.000 eura. Iskrali su se iz rodilišta noću zbog toga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Smjestili smo se u stanu koji smo privremeno tada dijelili. Stan nas je dočekao izlijepljen plutom i 'ukrašen' crnim kamenjem da nas zaštiti od podzemnih voda, u skladu s njegovim praznovjerjem. Govorio mi je da on nije čovjek koji pristaje na kompromise. Pojavio se s liječnicom kineske medicine. U skladu s njenim mišljenjem, naredio mi je da četrdeset dana budem s djetetom kod kuće i zabranio svaki izlazak. I opet nestao. Nakon četrdeset dana se pojavio i odveo nas u Beograd, gdje će mi se samo pojačati sve ono što već osjećam. Ali ja još uvijek, kao žrtva zlostavljanja, gajim nadu u njegovu promjenu", istaknula je pjevačica.

'Napustio me i ostavio samu s djetetom'

Milan je Severinu napustio nakon pravoslavnog Uskrsa, a ona je ostala sama s bebom, kaže, puna straha jer je on imao izljeve bijesa i nije ga htjela naljutiti. Ipak, skupila je hrabrost i s bebicom se vratila u Zagreb, a Milan je ubrzo prekinuo sve kontakte s njom. Sina je vidio svega samo par puta jer je bio mišljenja "kako djetetu nije potrebno prisustvo oca do njegove prve godine života". No, Severina se ipak nadala da će ona i Milan izgladiti nesuglasice te da će se zajedno brinuti za sina.

"Kad god bi se javio i htio vidjeti dijete, ja sam mu tu omogućavala s radošću i nadom da će to potaknuti stvari među nama nabolje. S tim na umu, u proljeće 2013. prihvaćam otići s djetetom k njemu na Cipar. Taj boravak nije uspio pomiriti naše razlike unatoč mojim očekivanjima. Bio je ispunjen teškim svađama i njegovim ponižavanjem. Zbog radnih obaveza sam morala u Dubrovnik, a dijete ostaje na Cipru s njim i mojom mamom. Tri dana kasnije on dolazi s djetetom u Dubrovnik i prijeti mi da će mi ga oduzeti, uništiti mi život, uzeti glasnogovornicu za medije. Tada prvi put spominje samostalno skrbništvo i vidim sve jasnije na što je on sve spreman. Paralizirana od straha da bi ga mogao zauvijek odvesti u Srbiju nisam se suglasila da dijete odvede na sedam dana s putovnicom koju je tražio. Ponudila sam mu da dođe u Split i tamo bude s djetetom, koliko god dugo želi. On je to odbio", ispričala je Severina.

Shvatila je da joj Milan želi oduzeti sina

Ona i Milan u sustav su ušli u rujnu 2013. godine kada su u Centar za socijalnu skrb Maksimir otišli s njenom majkom gdje je saznala da je Milan bez njenog znanja Aleksandru napravio srpsku putovnicu. Nakon tri sata nisu se uspjeli dogovoriti oko skrbništva, pa je Severina shvatila da će morati na sud, a njen strah oko toga da joj Popović želi oduzeti sina se pojačao.

"Nakon toga mi se javlja odvjetnica Ljubica Matijević Vrsaljko. Prvi put čujem tu ženu, a ona mi u razgovoru od sat i pol počinje davati savjete kako da se ponašam prema ocu djeteta, kako mogu izbjeći da mu dijete ne predam. Rekla sam da mene to ne zanima, da neću nikog 'zaje…'. Kada sam doznala da je postala njegova odvjetnica, prijavila sam je Hrvatskoj odvjetničkoj komori jer sam joj u tom razgovoru ispričala cijelu svoju priču, ali je, koliko čujem, oslobođena jer se nije utvrdilo da je u spise predala njegovu punomoć iako se u Centru predstavljala tako", otkrila je Severina.

Ona dalje tvrdi kako joj je Milan na sve moguće načine zagorčavao život.

"Njegovao blaćenje traje sustavno. Pune četiri godine, svaki put kada bih išla s djetetom u Srbiju, granična policija bi nekog morala nazvati. Srbijanski ministar policije Stefanović osobno je nalagao moju provjeru kada ulazim s djetetom, valjda kako bi Milan vodio evidenciju o mojem kretanju. Dakle, 2013. počinje potpuna kontrola mene kao majke. Shvaćam da neće ići kao što sam se nadala, ljudskim dogovorom, nego da trebam svu podršku i pomoć sustava za zaštitu djece i obitelji", kazala je Severina.

"Milan tada nema stan u Zagrebu, nego, kad je tu, živi u hotelu Esplanade. Sutkinja Marina Parać Garma, voditeljica grupe za obiteljske sporove na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, donosi 2014. privremenu mjeru da dijete bude s ocem svaki drugi vikend. To mi je bio najgori period u životu, od svibnja do listopada 2014. Dijete je malo, dok je s njime ne da mi ga na telefon, prije svakog nastupa mi šalje desetke uznemirujućih e-mailova koji počinju s: 'Brižna majko'. Slične ironične, sarkastične poruke i uvredljive poruke dobivam tako svih ovih godina. Pišem CZSS-u Maksimir, nazivam ih, tražim da mi omoguće da dijete čujem na telefon dok je s njime. Oni ne reagiraju.

Milan je naredio uhođenje vlastitog sina

Dolazi presuda Županijskog suda prema kojoj on ima pravo viđati dijete svaki drugi vikend i jedan dan u tjednu kada nije njegov vikend. Ali u toj presudi stoji i to da, ako sam ja odsutna 48 sati, dijete koje živi kod mene moram prvo ponuditi ocu, a tek onda bilo kome drugome iz svojeg kućanstva. Djetetov život sam od rođenja bila primorana organizirati bez oca. Nikada nismo živjeli zajedno, naše dijete nema pojma o životu s oba roditelja pod istim krovom. On zna da je Milan njemu tata, da sam mu ja mama, ali ne zna da smo nas dvoje par. Vrijeme samo produbljuje jaz. Inertnost sustava tome uveliko doprinosi. Vrlo je zanimljivo i upitno zašto Milan na sudu od početka dobiva veća prava od očeva koji su živjeli sa svojom djecom i njihovim majkama do razvoda", istaknula je Severina.

Milan je, kaže, organizirao pratnju i uhođenje njihovog djeteta.

"U CZSS-u Maksimir ne poduzimaju ništa pet mjeseci, ni oko 'ilegalnog' pasoša ni oko sprečavanja oca da omogući moj kontakt s djetetom preko telefona kada je kod njega. Umjesto toga, u listopadu nam dogovaraju sastanak u CZSS-u, da se dogovorimo pred stručnim timom, a bili su svjedoci da to nije moguće. Stvari se počinju komplicirati jer Milan organizira pratnju i uhođenje našeg djeteta. Ovom prilikom moram navesti da mi Milan govori da mu je savjetnik za sigurnost Joško Podbevšek, bivši ravnatelj Protuobavještajne agencije, tadašnja SOA.

'Prevario me i falsificirao moj potpis'

Dijete se prati i neovlašteno fotografira zajedno s bejbisitericom, kao npr. 7. svibnja 2014., kada ih u parku fotografira bivši specijalac Lučkog Anđelko Huško. Istraga je pokazala da ga je angažirao Klemm Security, a platio Milan preko odvjetničkog ureda Veljka Miljevića. Prijavljujem to Željki Pokupec, tada zagrebačkoj državnoj odvjetnici, kojoj sam prethodno već prijavila da je Milan djetetu ishodio pasoš Republike Srbije bez moje suglasnosti. Rekla mi je da ne može ništa učiniti jer da sam potpisala suglasnost, a nisam. Hladno mi je rekla, onda te je prevario i falsificirao tvoj potpis. To sam vidjela. Inače, Željka Pokupec je napustila DORH i danas je Popovićeva odvjetnica. (S odvjetničkim uredom Željke Pokupec surađuje i Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. op.J.J.)", ispričala je Severina.

Aleksandar je išao na terapije bez njenog znanja

Ona je dalje opisala negativna iskustva s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

"Krajem 2019., nakon incidenta sa školom, dijete mi je reklo da se igrao sa sinom od Doktora i da je opet s tatom i Doktorom bilo u onoj Poliklinici. Dijete mi na fotografiju Gzima Redžepija potvrdi da je to taj Doktor. Tako ga tata zove. Ljuta sam otišla do ravnateljice Gordane Buljan Flander, banula joj u kancelariju. Sada sam je podsjetila na naš prvi razgovor. Pitala ju zašto me nije obavijestila da otac s Gzimom vodi dijete na terapije u Polikliniku bez mog znanja, da se to ne smije. Pokazala mi je e-mailove s mojom pogrešnom e-mail adresom, pa ne znam je li to bila namjera ili slučajna pogreška. Uglavnom, Buljan Flander mi tada kaže da dijete ne ide više kod psihologinje koja ga je vodila, nego da je 'tata zamijenio psihologinju' i upoznaje me s nekom mladom psihologinjom. Pitam ih hoće li sada tata ići od jednog do drugog doktora u ovoj ustanovi, kako mu bude odgovaralo.

Ta mlada psihologinja mi kaže da je našem djetetu jako teško pao naš razvod. Koji razvod? Moje dijete nema pojam o razvodu, mi nikada nismo bili u braku. Rekla sam tada Gordani Buljan Flander – nemojte. I ona je zaista tada stala, pretpostavljam jer se boji medija, a Milanu je trebalo još. I kada je prošle godine Milan opet tražio da dijete ide u Polikliniku na obradu, ponovo je to pokušao bez mog znanja, upozorili su ga da me mora obavijestiti, pa je njegov plan propao. Naravno da nisam imala u njih povjerenja znajući za Gzima, Milana Bandića i njihovu povezanost. No, Poliklinika me prikazala nesuradljivom i manipulativnom, jer nisam htjela voditi zdravo dijete na terapije.

Zaboravila bih na Gordanu Buljan Flander da nisam primijetila da je uputnica za Polikliniku napisana u ordinaciji pedijatrice Sheile Šurbat Šegota, prve rodice Gordane Buljan Flander. Znala sam Sheilu, jer je njezin suprug Patrik Šegota bio blizak s nekim mojim poznanicima, a onda je odjednom, preko noći, postao Bandićeva osoba od povjerenja. Tako da imam uputnicu rođakinje Gordane Buljan Flander koja upućuje dijete u Polikliniku čija je ravnateljica Buljan Flander, iako je moje dijete tada u HZZO-u prijavljeno kod drugog liječnika", kazala je Severina.

Prvi susret s Bandićem

Ona tvrdi kako Milan prvih pet mjeseci u 2015. godini uopće nije dolazio vidjeti sina. Pojavio se, kaže, kad je u novinama pročitao da ima dečka Igora Kojića.

"Nakon što CZSS Maksimir preuzima Mačekova prijateljica, 2017. posebna skrbnica djetetu postaje Ana Bokulić, odvjetnica koja se sama javila u CZSS Maksimir, o čemu postoji i pismeni dokaz, i tražila da preuzme samo naš slučaj. Ravnateljica Centra za posebno skrbništvo bila je ranije zaposlenica u odvjetničkoj kancelariji Ane Bokulić. Njih dvije, posebna skrbnica i ravnateljica Centra za posebno skrbništvo, dolazile su Milanu doma razgovarati s djetetom u vrijeme kad je ono živjelo sa mnom, o čemu je sam Milan pričao na nekom od bezbroj suđenja. Nakon što je sutkinja Verica Nikić u travnju 2017. donijela privremenu mjeru da dijete treba živjeti pola – pola, djetetu od pet godina, koje nikada nije živjelo s ocem, u svakom slučaju, tada znam da sam upala u kašetu brokava.

U jesen 2017. dolazim prvi put kod Bandića. Mi smo već imali neke susrete, kada sam pjevala za SDP u kojem je on još bio, htio se slikavati sa mnom za neku naslovnu stranicu, a nisam mu dala, a poslije je bio ljut jer sam pjevala na Trgu za Novu godinu, pa su mi on i njegov prijatelj htjeli dati novce ispod stola, a ja nisam htjela bez ugovora. Smiješni dečki. Bandić me želi odobrovoljiti pa preda mnom naziva ravnatelja Arene Zagreb, da mi dogovori koncert preko veze kao što radi drugim izvođačima. Meni to ne treba, ja ga molim da nazove Gzima i Ivicu Lovrića i kaže im da se maknu od mojeg diteta. Bandić počinje vikati na mene, da Milan želi dati 50 milijuna eura Zagrebu."

'Milan nudio pare, uzeo je netko drugi'

"Drugi put, kada sam shvatila da mi neće upisati dijete u OŠ Matije Gupca, razgovaram s njegovim suradnikom Slobodanom Ljubičićem Kikašem. Našli smo se u Torte i to. On kaže, sve znam, došao nam Milan nuditi pare, ali smo odbili, uzeo je netko drugi. Želim upisati dijete u tu školu, a Milan se protivi hrvatskoj školi, hoće u američku. Sudskom presudom upisujem dijete u školu, ali me ravnateljica Ljiljana Klinger zlostavlja s listom ljudi koji mogu podignuti dijete, jer Milan moju listu ne želi potpisati. Odlazimo s Kikašem kod Bandića i, dok ga čekamo, Kikaš preda mnom naziva Romanu Galić i pita je: 'Ovo između Milana i Severine, što je to?' I ja čujem kako mu Romana Galić, Bandićeva desna ruka i predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, odgovara: 'Gle, on je super, on je naš, a ona je grozna!'

Kada je došla, prvo mi je rekla: 'Meni je Gordana Buljan Flander najbolja prijateljica, moram vam reći da je Gzim slučajno bio s vašim djetetom u Poliklinici.' Uglavnom, ispričam joj sve, ali kao da sam pričala zidovima. Milan se dobro organizirao da mi oduzme dijete. Moj predmet je bio u ladici Romane Galić i Milana Bandića. Vrlo je važno pitanje, pripadaju li socijalne službe gradu ili državi? Jer ako gradonačelnik grada Zagreba malverzira novcem, to je jedno, a kada sa svojim ljudima trguje djetetom, to je najgora moguća stvar", istaknula je Severina.

Sustav je zakazao

Ona je navela aktere koji su krvi za cijelu njenu agoniju.

"Ravnateljica OŠ Matije Gupca Ljiljana Klinger, koja niti nakon prvostupanjske presude nije htjela naše dijete upisati u školu. Popustila je tek kada sam dobila na višem sudu presudu da mogu dijete upisati samostalno, bez suglasnosti oca i da mogu obavljati za njega sve pravne radnje. I od tada me, u suradnji s Milanom koji je školi donirao 150 tisuća kuna, zlostavlja s listama ljudi koji mogu podignuti moje dijete. Tu je ravnateljica Poliklinike Gordana Buljan Flander, koja ne želi ni danas prihvatiti svoju odgovornost u traumatiziranju mojeg djeteta jer je navikla da je uvijek netko štiti. Tu je i njezina prijateljica, pročelnica Romana Galić, Bandićeva desna ruka.

Ivica Lovrić, koji je na dan Bandićeva sprovoda, bez zaštitne maske pa sam ga prepoznala, izlazio iz škole mojeg sina, tu je Gzim Redžepi, Bandićev zamjenik pročelnika za zdravstvo. Svoje mjesto ima i sutkinja Tea Golub, koja je slučajno skijala u Austriji u isto vrijeme i na istom mjestu kao i Milan i koja je razvela mene i mog supruga pri čemu su to mediji u Srbiji znali prije mene. To je sutkinja koja nije našla jedne lijepe riječi za mene kao majku, i dodijelila je sina koji je cijeli život živio sa mnom ocu. Tu je posebna skrbnica Ana Bokulić, koja je tražila da vodi naš predmet, a ove je godine nakon moje privatne tužbe Upravni sud presudio da je imenovana za posebnu skrbnicu moga sina protivno zakonu i potom je razriješena. U mreži je Ratko Maček, barem je bio.

Želim da svi znaju kako je to majkama koje idu godinama po sudovima zbog toga što ih oni zlostavljaju. Vještaci su posebna priča i o njima ne želim sada iz opravdanih razloga. A tu je i novoizabrani poglavar Srpske pravoslavne crkve, slavni Porfirije, Milanov prijatelj koji mi navodno nešto oprašta, a oprost od njega ne tražim. Neka se on radije pokaje za svoje grijehe i pomoli za spas svoje duše. Trebat će mu. Porfirije je, kao dobar Milanov prijatelj, dopustio da se dijete kršteno u katoličkoj crkvi ponovno krsti u pravoslavnoj bez suglasnosti majke. Toga nema nigdje!"

Severina o porno uratku iz 2004. godine

"Na početku naše veze, jedna stvar koja mi je signalizirala da Milanu nije stalo do mene bilo je njegovo pitanje koliko sam naplatila taj filmić. Sramotno! Želim poručiti mladim djevojkama da budu oprezne i da paze što čine. Svjesna sam da postoje tri osobe koje sam time povrijedila, i želim im se ispričati. A to su djeca i supruga mojeg partnera iz tog videa. To su jedine osobe kojima se ja trebam ispričati. Ali jako je znakovito da od te 2004. do danas nitko nije spominjao patnje te djece, a svi su sada jako zainteresirani kako će to doživjeti moj sin koji u to vrijeme nije bio ni rođen. Svjesna sam da će se moj sin kad-tad u životu s time sresti i imam to na umu od početka. Kada procijenim da je vrijeme, sama ću mu to reći i htjela bih da to čuje od mene. Rado bih citirala mudrijeg od sebe, filozofa koji kaže da kazna koja je veća od zločina jest sama zločin. Unatoč protoku vremena, nisam sigurna da i socijalne službe, i sudovi, i psiholozi, i psihijatri uključeni u moj slučaj nisu u prvom planu imali, osim Milanova interesa, i 'taj filmić' umjesto djetetovu dobrobit."