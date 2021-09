Pjevačica Severina Vučković (49) odahnula je nakon što je dobila skrbništvo nad sinom Aleksandrom Popovićem te uživa u majčinstvu. No, smogla je hrabrosti i progovoriti o svojoj višegodišnjoj i iscrpljujućoj borbi za dijete.

Severina je u podužoj objavi na Instagramu otkrila da je dala intervju novinarki Jeleni Jindri te je istaknula kako će pomoći ženama koje se bore za skrbništvo nad svojom djecom.

"U malu je uša đava, a izaša je putem intervjua na portalu H-ALTER, koji sam dala uglednoj novinarki HRT-a, Jeleni Jindri, koja već nekoliko mjeseci u nastavcima objavljuje priče žena (kojih ima preko 100), koje umreženi pojedinci iz hrvatskih institucija sustavno zaplašuju i oduzimaju im djecu. Intervju je dugačak pa skoro koliko i ovaj već reality od devet godina, koji bih nazvala 'Deveti krug sudskog pakla'.

Spoj drame i krimi-psihološkog trilera, sa stvarnim likovima. Ima i fantastike… Naime, fantastično i perfidno to rade. Ali ne kao šarmantni kriminalci za koje navijamo u filmovima. Oni su negativci koje baš ne volimo kad ih gledamo. Kao teta Lydia iz 'Sluškinjine priče'. Ovo je priča o majci (mada, kako su se ponašali akteri - možemo ju nazvati i 'Basna o majci'), koju devet godina sistematski, sistemski… da skratim - maltretiraju.

Moj život ima drugi smisao nakon ovih priča, uključujući i moju. Zdušno ću pomagati svim hrvatskim 'Laurama', kako ih naziva Jindra. Boje se reći svoje puno ime i prezime, zaplašene od sustava koji im to brani, jer je to 'za dječje dobro'. Ako nešto kažeš - oduzmu ti dijete. I onda slijedi pakao… Za one koji ne vole horore i trilere – 'U malu je uša đava'", napisala je Severina.