Maja iz 'Gospodina Savršenog' je seksualna savjetnica: Zbog ovog problema muškarci joj najčešće dolaze

Maja Grintal, savjetnica za intimne odnose iz Slovenije, trenutno plijeni pažnju gledatelja u četvrtoj sezoni popularnog showa 'Gospodin Savršeni', gdje se istovremeno bori za naklonost čak dvojice kandidata – Šime i Miloša. Kao savjetnica za intimne odnose, svakodnevno se suočava s pitanjima o kojima mnogi šute – prevarama, fetišima, otvorenim vezama i granicama u seksualnim odnosima. Njezini klijenti dolaze s raznim dilemama, a kako njezin posao funkcionira, kakvu pomoć klijenti najčešće traže i sa kojim se sve situacijama suočavala - Maja je otkrila za Net.hr.

Kako profesionalno, kao seks terapeutkinja, gledate na format u kojem se pred kamerama traži ljubav?

Svjesna sam da je u takvom okruženju, prepunom dana snimanja i raznih odnosa, mogućnost pronalaska ljubavi vrlo mala. No, nada umire posljednja. U takvim izazovima možeš puno naučiti o sebi i odnosima u svom životu, osobito kada se pogledaš na televiziji i vidiš vlastite obrasce ponašanja, komentare i uvjerenja. Ako si dovoljno zrela, možeš to shvatiti kao lekciju i sazrijeti — nije lako priznati sebi vlastite pogreške.

Jeste li primijetili da ljudi imaju predrasude prema vašem zanimanju tijekom showa?

Primijetila sam da su neki ljudi izbjegavali razgovor o mom radu kao somatske savjetnice za seks, intimnost i odnose. Za neke je to tabu tema i može biti bolna, stoga nikoga ne prisiljavam na razgovor. Strah i nelagoda često se pojavljuju, a tada mnogi reagiraju obrambeno i počnu osuđivati. Uvijek sam otvorena za one koji su zainteresirani i žele se dodatno educirati u tom području. Sada, dok se emisija emitira, reakcije ljudi su vrlo dobre — ima puno upita o tome kada će izaći knjiga Put prema užitku, koju sam prvi put poklonila Šimi na spoju. Naravno, pronađe se i nekoliko onih koji moje djelo doživljavaju kao "đavolsko" i najradije bi me smjestili u neku ustanovu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jesu li vas djevojke u kući tražile savjete? Ako da — tko najviše?

Iako nisam željela biti stalno u ulozi terapeutkinje, mnogo djevojaka dolazilo je po savjete. Očito odašiljem energiju zbog koje mi ljudi mogu povjeriti svoje misli i osjećaje te im nudim siguran prostor. Puno sam savjeta podijelila s Anom, Laurom, Mijom, Majdom, Glorijom i Marinelom. Tijekom snimanja vodila sam radionicu za izražavanje emocija, kako bismo se mogle osloboditi stresa i potisnutih emocija iz tijela. Također sam Miju, Lauru i Barbaru poučavala o pet jezika ljubavi i kako to znanje mogu iskoristiti u razvoju odnosa sa Šimom i Milošem.

Koji su najčešći problemi s kojima ljudi dolaze kod vas na terapiju?

Žene se najčešće suočavaju s poteškoćama u postizanju orgazma, osjećajem zatvorenosti u odnosima te nesposobnošću da otvore svoje srce. Često ne prihvaćaju vlastito tijelo i ne vole sebe, osjećajući se "previše" ili "premalo". Libido im je često nizak, a mnoge se bore s toksičnim odnosima, spolnim traumama ili traumama iz djetinjstva.

Muškarci pak najčešće dolaze zbog problema s preuranjenom ejakulacijom, anksioznosti povezanom s performansom, nemogućnosti pronalaska ili zadržavanja partnerice, emocionalne zatvorenosti te potiskivanja osjećaja dok ne "puknu". Česti su i problemi s ovisnošću o pornografiji te osjećaji nesigurnosti. Kod oba spola čest je problem teškoća u izražavanju osjećaja, loša komunikacija te neučinkovito rješavanje sukoba, što često vodi do još većih problema.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji je najneobičniji seksualni savjet koji ste ikada dali klijentu?

Nema ništa loše u tome ako je nečiji fetiš ili fantazija da ga netko udari u testise, sve dok vodi računa o vlastitoj sigurnosti i jasno komunicira pravila s drugom osobom.

Postoje li fetiši ili seksualne prakse koje su vas iznenadile, čak i kao stručnjaka?

Postoji toliko različitih fetiša, a sigurno ima i onih za koje još nisam čula. Na početku me neki mogu iznenaditi, ali uvijek pristupam s razumijevanjem. Fetiši često otkrivaju osjećaje koje želimo doživjeti ili glavne želje koje želimo zadovoljiti putem seksa. Kada razumiješ te osjećaje, možeš bolje shvatiti zašto funkcioniraš na određeni način i zašto ti je nešto privlačno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dolaze li vam ljudi zbog nevjere — i kako je moguće spasiti vezu nakon toga?

Preljub je vrlo osjetljiva tema, a u posljednje vrijeme varanje i razvodi postaju sve češći. Ipak, moguće je prevladati prevaru ako su oba partnera spremna uložiti trud. Takva situacija zahtijeva puno razumijevanja, podrške, iskrene komunikacije, ranjivosti i snage. Iako je izazovno, nije nemoguće.

Jesu li otvorene veze samo izlika za varanje ili mogu stvarno funkcionirati?

Varanje i otvorena veza dvije su potpuno različite stvari. Otvoreni odnosi temelje se na dogovoru između partnera i mogu izgledati vrlo različito — od situacija u kojima oba partnera imaju odnose s drugim osobama do onih u kojima zajedno istražuju intimnost s trećima ili se samo ljube s drugima. Ključni su povjerenje i jasna komunikacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S druge strane, varanje podrazumijeva kršenje dogovora i povjerenja između partnera. Definicija prevare razlikuje se od para do para — za neke je to lajkanje objava na Instagramu, za druge flert, ljubljenje, seksualni odnos ili emocionalna nevjera.

Zato je važno već na početku veze razgovarati o tome što za svakog od partnera znači pojam "varanje".

Ako biste mogli dati samo jedan savjet za bolji seksualni život, koji bi to bio?

Preporučila bih da pročitate knjigu Put prema užitku, u kojoj se nalaze svi savjeti, praktične vježbe i tehnike koje će vam pomoći da bolje upoznate svoje tijelo, otkrijete njegove erogene zone, naučite ga više voljeti i prihvaćati te postanete samopouzdaniji ljubavnici. Kroz knjigu ćete otkriti što vam odgovara, a što ne, i kako to komunicirati s partnerom. Kao što u školi učimo matematiku, tako bismo trebali učiti i o seksu i vlastitom tijelu. Knjiga će biti dostupna za kupnju na hrvatskom jeziku od 3. ožujka 2025. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U nadolazećim epizodama 'Gospodina Savršenog' tenzije samo rastu, ali ni zabave ne nedostaje