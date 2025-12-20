Šest poziva do Mariah Carey: Hoće li Ante Gelo i Nela Đinđić spasiti naš blagdanski eksperiment?

Ove zime odlučili smo provesti mali eksperiment i testirati jednu od najpoznatijih teorija pop-kulture, onu da je svatko od nas udaljen samo šest kontakata od bilo koje osobe na svijetu. Čak i ako se ta osoba zove Mariah Carey i već desetljećima simbolizira blagdansku sezonu.

U drugoj epizodi projekta koji vodi Ida Hamer, novinarka i voditeljica koja eksperiment prati iz prvog lica, od biranja brojeva i onih nekoliko sekundi tišine prije nego se netko javi, do spontanih razgovora koji ne zvuče kao intervju nego kao stvarni život. Sve se snima dokumentaristički, bez uljepšavanja.

Treći poziv, nakon Bojana Jambrošića i Željkice Makanec, vodi do mlade pjevačice Nele Đinđić. U kratkom, ali toplom razgovoru Nela govori o blagdanskom raspoloženju, svojoj glazbi kao prostoru koji ljude prirodno povezuje i onim trenucima kad se karijere, suradnje i prijateljstva počnu preplitati bez puno planiranja. Upravo ta spontanost čini je logičnom karikom u našem lancu: netko tko razumije industriju iznutra, ali je i dalje dovoljno blizak da preporuka zvuči iskreno, a ne strateški.

Nemojte i vi zaboraviti na božićne poklone...

Ida shvaća da ju, uz snimanja i pozive, čeka još jedan klasičan blagdanski zadatak, kupnja poklona. Umjesto lutanja gradom, doslovno odjuri u Samsung Experience Store, gdje na jednom mjestu može riješiti sve: poklon za mamu (Samsung Galaxy Z Flip7), poklon za tatu (Samsung Galaxy S25), i, sasvim očekivano, nešto i za sebe (Samsung Galaxy Watch8 Classic).

Nakon kratkog predaha vraćamo se glavnoj liniji priče.

Sljedeći poziv vodi do Ante Gele, glazbenika i producenta čije ime prirodno povezuje različite slojeve domaće scene, a njegovo glazbeno iskustvo je svjetsko. Spominje se New York, grad koji u prosincu uvijek zvuči malo čarobnije nego inače i koji, barem simbolično, povezuje njega i Mariah Carey. Ne kao konkretna veza, nego kao podsjetnik da glazba putuje lakše nego ljudi, a blagdani brišu granice brže nego bilo koji kalendar. Štoviše, tijekom razgovora, Ante vadi mobitel i zove glazbenog producenta iz New Yorka tražeći kontakt od zvijezde projekta, Mariah Carey!

Tehnologija koja spaja ljude preko kontinenata

Na kraju druge epizode ostajemo s nečim što je možda važnije od samog cilja. Teorija “šest stupnjeva udaljenosti” zasad funkcionira, ali još važnije, funkcioniraju ljudi. Razgovori koji se dogode bez plana, preporuke koje se daju bez kalkulacije i male pauze u kojima shvatiš da si, usred prosinca, uspjela riješiti i posao i poklone i barem dio blagdanskog kaosa.

Mariah Carey je i dalje nekoliko poziva daleko. Ali put prema njoj već sada izgleda kao nešto što ima smisla samo po sebi.

U trećoj epizodi dolazimo na posljednju preporuku. Jedan broj, jedan poziv i jedno pitanje: vodi li nas to napokon do zvijezde ili do nečeg sasvim drugog?

