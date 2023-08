Mladu glumicu Bugu Mariju Šimić od ove jeseni možete gledati u novoj RTL-ovoj seriji s elementima humora "San snova, koja će ujedno biti dostupna i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, bez reklama.

Buga u seriji "San snova" tumači pomalo razmaženu tinejdžericu Lanu Bubalo. Glumica je na svom Instagramu nedavno podijelila dirljivu objavu uz fotografiju na kojoj plače te se osvrnula na svoju karijeru koja je do sada bila vezana uz kazalište, a uloga Lane prva joj je televizijska uloga.

"Dakle, pa ovo je instantan povratak u djetinjstvo. Hvala vam! Kazalište s dušom i puno ljubavi! Jedne od najljepših uspomena iz djetinjstva su mi vaše predstave. A sada mi suze na oči krenu kada moja djeca imaju priliku gledati vaše predstave", glasi poruka koju je Buga dobila od jedne pratiteljice.

Glumica je potom otkrila da kad pročita slične poruke, uvijek plače od sreće, a potom se osvrnula na svoje roditelje Ivicu Šimića i Vitomiru Lončar.

'Mala scena moja je velika sestra'

"Kad me pitaju kako je bilo odrastati uz roditelje umjetnike, jednu stvar zapravo nikad ne spomenem. Jer ju je teško objasniti. Nas u obitelji uvijek je bilo četvero. Mala scena moja je velika sestra. Moja druga mama. Moja kuća i moja obitelj. Ona je za nas uvijek bila živo biće. Njezino se prisustvo toliko snažno osjeća. Ona je nit koja nas veže i kad ne želimo biti vezani. Ona je svjetlo kad je sve ostalo tama, ona pumpa život u svakog od nas kad ga nigdje drugdje ne možemo pronaći. Ona nas spaja kad se razdvajamo i dio je naših zagrljaja kad se volimo najjače. I kad shvatim kroz ove poruke što je stvoreno prije mene i što mi je zatim predano u ruke - bojim se. Naklonim se u glavi svojim roditeljima i zamolim Malu scenu da me vodi", istaknula je Buga.

"Da ju mogu čuvati, paziti, njegovati kako bi Ona mogla nastaviti davati vama. Svjesna sam kolika je Njezina moć ogromna, vidim to na svakom koraku i svaki dan kad ustajem samo se nadam da ću je biti dostojna. Zbog vas. Zbog onoga što kroz Nju u vama ostavljamo. Jer znam koliko je veliko. Ja sam samo Njena čuvarica. Mi smo imali privilegiju da nas je Ona odabrala da je pazimo. Ali mi, njezini čuvari, prolazni smo. A Ona. I ono što Ona u vama ostavlja. U svima nama ostavlja - veliko je kao Svemir. I vječno je. I nadam se, toliko se nadam, da kad dođete k nama, da ćemo vam uspjeti prenijeti to. Nju. I njenu čaroliju. Ljubav samu. Jer nitko ne voli, nitko nije Ljubav kao - Ona", napisala je Buga te je poručila da se "boji".

"Bojim se. Toliko se bojim. I toliko sam zahvalna. Previše za moje malo ljudsko srce. Sva sreća da radim umjetnost. Inače bi puklo vjerojatno", zaključila je.

Podsjetimo, Buga je preuzela obiteljsko kazalište jer su se njeni roditelji preselili u Kinu. On još uz to glumi u RTL-ovoj seriji "San snova". Kako se Buga snašla u svojoj prvoj televizijskoj ulozi, saznat ćete ove jeseni, a svi koji su nestrpljivi "San snova" moći ćete pratiti RTL-ovoj novoj platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja serije na televiziji, i to bez reklama. Voyo stiže 27. kolovoza!