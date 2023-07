Mlada glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić tumači jednu od glavnih uloga u RTL-ovoj seriji "San snova". Ona je sada na odmoru s dugodišnjim dečkom Tonijem Nežićem negdje na Jadranu te se pohvalila s par fotki na Instagramu.

"Od kuće do bazena imamo puteljak od kamenčića. Prvi dan sam išla bosa i jako me pikalo. Hodala sam kao Bambi kad uči tek hodati. Taj dan sam jedno tri puta išla gore - dolje, nije baš bilo lakše. Već nakon tog prvog dana sam imala izbor. Potražiti papuče, ići ih u obližnji grad kupiti, nastaviti bosa ili čak - ne ići do bazena. Nastavila sam ići bosa. Volim hodati bosa, volim izazove, volim svojim stopalima dati slobodu, osjetiti kako me kamenčići bockaju, kao nekakva masaža. Danas me tata pitao - pa kak hodaš tu bosa? - A ja sam shvatila da uopće nisam niti primijetila da sam bosa", napisala je pa nastavila:

POGLEDAJTE VIDEO: Serija 'San snova' snima se u Makarskoj

"Sad opet imam odabir. Mogu ići nekim drugim putem, mogu opet odlučiti obući cipele, a mogu nastaviti sad da ostane isto. Mogu čak reći da neću više do bazena jer eto put do tamo mi nije više napet. Čak i kad misliš da nemaš izbora - uvijek ga imaš. Možda ti se ne sviđa, ali nemoj zato reći da ne postoji. Ovih dana biram protiv svoje glave, pokušavajući se probiti do svog tijela. Možda jednom taj puteljak postane lagan. Ali sad biram da me bocka. Vjerujem da vrijedi. Spavala sam danas", zaključila je.

Mladi par je godinama zajedno, a neko vrijeme su održavali vezu na daljinu jer se Toni školovao u Italiji dok je bio na dvogodišnjem usavršavanju u milanskoj opernoj kući La Scala. Buga u seriji 'San snova' glumi Lanu Bubalo, a roditelje joj tumače Zlatan Zuhrić Zuhra i Mila Elegović.