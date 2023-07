Buga Marija Šimić, glumica i operna pjevačica tumači jednu od glavnih uloga u seriji'San snova', a svojim pratiteljima na društvenim mrežama redovito odgovara na pitanja o glumi. Jedna pratiteljica ju je ovog puta pitala ljube li se zaista glumci jer takve scene izgledaju realno te ju je zanimalo kako se tučnjava odglumi.

"U serijama i filmovima je ljubljenje za pravo, isto kao i šamari, odnosno šamari kako kad. Ljubljenje uglavnom je. U kazalištu ima metoda kako se ljubljenje može lažirati, pogotovo ako su kolege bolesni ili neke takve stvari. Najčešći način na koji se to radi je da jedna osoba primi drugu za lice i da stavi palac na usta i onda zapravo poljubi svoj palac, a ne tuđa usta. To je jako teško lažirati pred kamerama tako da se uglavnom to radi za pravo", ispričala je Buga.

Objasnila je kako postoji jedna cijela znanost kada je riječ o tučnjavama u kazalištu. "Ja u predstavi 'Ljepotica i Zvijer' dajem pravi šamar. Ako mora biti u brzini, tako je puno sigurnije. Naravno, vježbali smo na koji način i gdje da ne boli. Što se tiče tučnjave, to je teže objasniti i to je jedna cijela znanost. No u filmu i seriji nikad nisam prisustvovala tučnjavi. Budem pa ću vam snimiti. Nekad u osmom mjesecu snimamo pa ću baš vidjeti kako se to radi", rekla je glumica.

