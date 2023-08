Žarko Radić u novoj RTL-ovoj seriji 'San snova' tumači svećenika don Marinka. To mu je prva uloga svećenika izvan kazališta, a kako mu leži, moći ćete vidjeti od ove jeseni i na RTL-ovoj streaming platformiVoyo, 24 sata i to bez reklama.

Žarko je otkrio što ga čini sretnim. "Duševni mir. Malo je to povezano s godinama, ali mi se čini da je jako važno za sve nas da barem ponekad u dobroj varijanti što češće osjetimo taj neki unutrašnji mir", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Rekao je i u čemu je sličan svom liku don Marinka. "Pokušavam biti duhovan. Jako mi je stalo do direktnog kontakta s višim silama", objasnio je Žarko za RTL.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL donosi jedinstvenu streaming platformu na hrvatskom tržištu - Voyo

Glumac je ranije otkrio kako se pripremao za ulogu svećenika. " Svi imamo neku predožbu što je duhovno lice, svećenik, a s druge strane imate neke zadane scene u tekstu u kojem je on prikazan više kao čovjek nego duhovnjak. Ima mana. Pokušat ću da bude jedan duhovnjak koji ima svoje vrline i mane koje potječu iz teksta tako da je on sastavljen od dvije vrste vrijednosti, odnosno bivalentan je što je dobro jer mislim da će biti uvjerljiviji", ispričao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumačka legenda je istaknula da unatoč svoje 73 godine ne planira posustati s poslom. "Ja sam već u mirovini dosta dugo, no imam sreće što me još uvijek zovu za razne serije. Jako sam sretan zbog toga jer mislim da čovjek kad je aktivan ako to svede na jednu finu mjeru da si produžava život. Nadam se da ćete me još dugo gledati", rekao je Žarko.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će se Žarko Radić snašao u ulozi svećenika, od ove jeseni ne propustite pratiti na RTL-u i novoj platformi Voyo, gdje će gledatelji omiljenu seriju moći pogledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji.