Marko Petrić i plesačica Valentina Walme su prošle godine okrunili svoju ljubav te im je ovo prvo Valentinovo otkako su u braku.

Glumac iz serije 'San snova' pričao je o najgorim i najboljim poklonima za Dan zaljubljenih, o planovima sa suprugom, ali i dogodovštinama sa seta.

NET.HR: Kako ćete provesti Valentinovo, imate li neke planove sa suprugom, pripremate li joj kakvo iznenađenje?

PETRIĆ: Simpatično je što se moja supruga zove Valentina pa ćemo Valentinovo proživjeti i provesti u nekom romantičnom okruženju. Mislim, ja igram predstavu navečer tako da nećemo imati večeru, ali sigurno ćemo provesti ostatak dana zajedno.

NET.HR: Kupujete li si poklone za Valentinovo?

PETRIĆ: Kupujemo znakove pažnje, kupujemo poklone, mislim da je to prekrasno i ne biramo neke posebne datume kad si kupujemo poklone jer to nabija neki 'pressing', nego kad osjetiš potrebu da pokloniš nešto svojoj boljoj polovici. Svaki dan je Valentinovo.

NET.HR: Koji je najgori poklon koji ste dobili za Valentinovo? Koji ste Vi najgori poklon dali nekome za Valentinovo?

PETRIĆ: Mislim da su najgori pokloni proslijeđeni, ne sjećam se da sam ih dao. Vjerojatno takve loše stvari potisnem.

Loš poklon je promašen poklon, kad ne poznaješ dovoljno dobro osobu i onda joj daš nešto što misliš da bi ta osoba htjela, ali shvatiš da si promašio cijeli fudbal i da to nije to. Mislim da je to loš poklon.

NET.HR: Po čemu ste Vi i Zvonimir slični, a po čemu ste različiti?

PETRIĆ: Zvonimir i ja izgledamo dosta slično pošto ja igram taj lik. Pa ne znam što bih rekao po čemu smo slični, možda je on topla osoba, a ja volim za sebe vjerovati da sam topla osoba.

Foto: Net.hr Foto: Net.hr

NET.HR: Otkrijte nam neku pikanteriju sa seta – tko kasni, tko zaboravlja tekst…?

PETRIĆ: Sad bih trebao reći nešto loše o svojim kolegama, pa ne, to nećete čuti od mene. Rijetko kad se događa da se skupi ekipa koja je tako koherentna na neki način zbog toga što nam je stvarno bilo zabavno i stvarno. Kad pogledam iz pozicije ‘aha, danas snimam s tim i tim ljudima’, uvijek mi je bilo dobro. Sve scene su mi bile zabavne za raditi. Dobri su ljudi.

NET.HR: Otkrijte nam neku anegdotu sa seta koja vas je sve dobrano nasmijala.

PETRIĆ: Nedavno su nam došli klinci iz neke škole, iz Slavonije, i bili su prekrasni. Njima je bilo to tako fascinantno. Pošto svi dečki prate nogomet i treniraju, kada su vidjeli nogometaše, Alena, Matea Romića, Juricu koji igra Marčeca, oni su se raspametili. Napisali su pjesmu i ovako su si stali u liniju i onda su nam po redu izrecitirali, svaki po kiticu, rečenicu. To je bilo preslatko, i onda kad vidiš tako nekoga tko prati to što ti radiš, bude ti baš lijepo. To nam je uljepšalo pauzu taj dan.

Seriju 'San snova' gledajte na RTL-u te online na platformi Voyo.

