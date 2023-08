Glumca Franu Lasića vjerojatno ne treba posebno predstavljati. Iza njega je skoro pet desetljeća uspješne glumačke karijere, a generacije pjevuše njegove evergrine "Volim te budalo mala", i "Zagrljeni". No, mnogi možda ne znaju da je Frano kroz život radio mnoge poslove te da je projedrio cijeli Mediteran.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su Ante, Mateo i Maja Romić? Upoznajte živopisne likove serije San snova koja uskoro stiže na RTL!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Frano nam je, između ostalog, još otkrio i da mu je arhitektura velika ljubav, kako stiže odraditi obaveze uz živahnog trogodišnjeg sinčića Nikolasa te koja je tajna uspješnog braka između njega i njegove 32 godine mlađe supruge Milene.

Franini obožavatelji mogu ga gledati i u RTL-ovoj novoj seriji "San snova" u kojoj tumači ulogu uglednog arhitekta Rudolfa Hermana, a ako, pak, ne možete dočekati emitiranje na televiziji, seriju možete gledati 24 sata prije prikazivanja i to bez reklama na RTL-ovoj streaming platformi Voyo.

NET.HR: Završili ste fakultet strojarstva, ali nikad niste radili u stuci. Možete li nam, molim vas, ispričati zašto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FRANO: Točno je da imam tu diplomu, ali isto tako je točno da u toj struci nemam niti jedan radni dan. U tom periodu sam već amaterski surađivao i radio u dubrovačkom teatru i ta atmosfera, miris, adrenalin i teatarski umjetnički život me doživotno začarao, tako da me odabir upravo te "ceste života" doveo do skoro pet desetljeća predivnog i uzbudljivog umjetničkog putovanja, a zbog kojega i dan danas s osmjehom odlazim i dolazim na i s raznih snimanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NET.HR: Ostvarili ste filmsku karijeru dugu više od četiri desetljeća, iza sebe imate i brojne pjevačke uspjehe. Koje poslove ste još radili?

FRANO: Cijelog života sam "slobodnjak", tj. slobodni umjetnik, što je s jedne strane divno, a s druge strane vrlo neizvjestan način života, tako da sam upravo iz tog razloga radio i na nekim dijametralno drugim poslovima poput kupoprodaje autorskih prava za knjige, tv serije i filmove, koje sam katkad i producirao, ali i čovjek sam koji voli slikarstvo. Imao sam davnih godina i izložbe svojih slika u Dubrovniku… Mislim da kao svaki umjetnik, nisam predodređen samo za jednu granu umjetnosti, već uživam i u drugim i u glazbi, slikarstvu, a volim i crtanje olovkom i projektiranje… Uživam u interijerom uređenju prostora, kuća, pa me nerijetko prijatelji kontaktiraju i konzultiraju za takve stvari. Znam projektirati i to do najsitnijih detalja, jer je arhitektura moja velika ljubav i hobi, pa uživam u završnim radovima i u opremanju prostora. Kako sam odrastao na moru i od malih nogu jedrim, dugo sam radio i kao skiper na jedrilicama, jer obožavam jedrenje pa sam tako spajao lijepo, korisno i jako zanimljivo iskustvo (jer sam osim predivnog Jadrana, projedrio cijeli Mediteran uz bonace i nevere). U jednom periodu života okušao sam se i ugostiteljstvu, a svi ti periodi moga života su bili toliko raznoliki i sadržajni da bi o svakom mogao knjigu napisati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NET.HR: Je li teško biti slobodni umjetnik?

FRANO: Nije lako. Negdje je i logično da nije lako, jer je to jedan neizvjestan stil života. Ja sam na to navikao, jer tako živim cijelog života. Ali moram priznati, da je bilo katkad manje lijepih, ali puno više lijepih situacija u mom životu, životu slobodnog umjetnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NET.HR: Za vas kažu da ste "jedan od najvećih glumačkih i glazbenih zvijezda bivše Jugoslavije". Laska li vam to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FRANO: Pa, mislim da svakom čovjeku prija čuti lijepu riječ. Još ljepše je kada ste sigurni da te riječi ne proizilaze iz pukog laskanja, jer ono nije istinito, već iz stvarnog mišljenja drugih. S obzirom da imam veliki broj filmova i serija iza sebe, nije mi čudno što me ljudi na ulici prepoznaju, a moje dvije pjesme "Volim te budalo mala", i "Zagrljeni" će svakako ostati upamćene kao svojevrsni evergrini, pa stoga, iako ja nisam pjevač, već glumac, ta činjenica prija.

NET.HR: Doimate se u dobroj fizičkoj formi. Koja je vaša tajna? Je li još uvijek ronite, skijate i igrate tenis?

FRANO: Hvala na komplimentu. Naravno pored genetike, svakako je i zdrav, sportski život doprinijeo mojoj dobroj liniji. Jedrenje, skijanje, plivanje, ronjenje, tenis… Mada moram priznati da sam gurman. Mogu dosta pojesti, ali uživam u hrani i u jelu, a jako i u pripremanju raznih jela, ali mi se jednostavno to ne odražava na liniju. Sada se ne stižem toliko baviti sportom, jer imam malo dijete, tako da je svaki dan i za moju suprugu i za mene pravi sportski dan, jer ipak treba ispratiti tempo trogodišnjaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

NET.HR: Vaša supruga Milena od vas je mlađa 32 godine. Osjeti li se ikad ta razlika u godinama u vašem odnosu? Koji je vaš recept za uspješan brak?

FRANO: Moja Milena je zrela, ozbiljna i pametna žena, tako da se mentalno ta razlika ne osjeti. Osjeti se kada su životna iskustva u pitanju, jer ih ja s mojim godinama, naravno, imam mnogo više. Ali Milena ima neku savršenu moć da brže od mene procjeni "osobu preko puta", vrlo je studiozna, intuitivna, i ja je zovem "stara duša koja sve zna". Recept ne znam da li postoji… Nama znače međusobni razgovori, ali ne razgovori u "prazno", već slušanje jedno drugog što govorimo (jer samo takav razgovor među partnerima ima smisla), pa onda svakako lojalnost, razumijevanje, posvećenost i, naravno, obostrana iskrena ljubav i povjerenje.

NET.HR: Je li vam bilo naporno snimati RTL-ovu seriju "San snova", obzirom da sa suprugom i sinčićem Nikolasom živite u Beogradu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FRANO: Nije mi bilo naporno, jer volim svoj posao. Scenarij je lijepo, pitko i zanimljivo napisan, pa mi je svaki snimajući dan bio pravo zadovoljstvo. Divna ekipa i cjelokupno odlična atmosfera na setu, i van seta. Što više poželjeti. Falio mi je sin, i Milena, zato sam svaki slobodan dan koristio za odlazak kući, ali i oni su slobodne dane provodili sa mnom u Zagrebu.