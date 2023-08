A HTIO JE BITI ARHITEKT / Od 'Ville Marije' do 'Sna snova': Frano Lasić ima bogatu glumačku karijeru, sjećate li se svih njegovih uloga?

Nova serija "San snova" uskoro na malim ekranima! Ove jeseni vjerni gledatelji serije moći će gledati prije svih! Cijele epizode serije "San snova" bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama! Glumac Frano Lasić u svojoj bogatoj karijeri glumio je u mnogim serijama i filmovima, a uskoro ćemo moći gledati i u novoj seriji "San snova". "Ono što je u cijeloj ovoj priči dobro je što nema nasilja, ima optimizma, ima humora, svi su likovi fantastični, dobro je napisana priča. U današnje vrijeme sivila i agresije i kriminala, ubojstava, ratova, pandemija i svega skupa, predivno je da možemo raditi i pružiti priliku gledateljima da se opuste. Znam da je ljudima jako potreban taj veseli ventil, trenutak opuštanja, kako ne bi više imali taj teret", otkrio je glumac za RTL. Njegova životna želja je bila završiti arhitekturu, no spletom okolnosti, dospio je u glumačke vode. Iako živi u Beogradu, nije mu problem dolaziti u Zagreb zbog snimanja serije. Popis serija u kojima je glumio možete pogledati u galeriji. Nove epizode korisnici streaming platforme Voyo moći će upoznati prije svih jer upravo će ondje biti dostupne cijele epizode nove sezone serije čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama. Nakon završetka prikazivanja aktualne epizode na RTL-u, ona sutrašnja već će biti dostupna svim korisnicima na platformi Voyo. Novu seriju "San snova" gledatelji mogu pratiti USKORO – na RTL-u i streaming platformi Voyo!