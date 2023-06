"Mali, obični ljudi su uvijek spašavali svijet. On je uporan, ne prihvaća poraze. I ja sam takav. Nikada nisam prihvaćao poraze kao nešto što bi me bacalo u loše raspoloženje, letargiju, otuđenost. To mi je najsličnija osobina s likom kojeg tumačim. Mirko Stošić iz kriznih situacija, kako mi u Bosni kažemo - belaja, uvijek izađe kao pobjednik", priča o svome liku jedan od najvećih glumaca u Europi - Emir Hadžihafizbegović.

U seriji 'San snova', koja ove jeseni stiže na RTL kao perjanica jesenske sheme, Emir Hadžihafizbegović utjelovit će Mirka Stošića, oca mladog i talentiranog nogometaša Alena (Marko Braić). Kada se igrom sudbine Alenov život zaokreće nakon bizarne ozljede, Mirko se svim silama trudi pomoći sinu i svojoj obitelji. Želi uspjeti, u želji za potpunim ostvarenjem svojih težnji - Mirko je optimist, izvlači se iz, kako Hadžihafizbegović kaže, raznih belaja, a pritom osvaja šarmom.

Emir Hadžihafizbegović je još jednom - otac. Ima nešto očinski brižno i odgovorno u načinu na koji Hadžihafizbegović gradi svoje likove, ima i nešto senzacionalno i dirljivo u načinu na koje ih potom donosi i predaje publici - na čuvanje u kolektivnoj svijesti. Malo je tko u regiji utjelovio oca na način na koji je to više puta maestralno učinio Emir. Nekad je komičan, nekad do boli tragičan, svaki put izvanredan. Hadžihafizbegović je nekoliko puta u svojoj karijeri igrao balkanskog oca - malog čovjeka koji stremi boljem životu za svoje dijete.

U filmu 'Čefuri Raus!' utjelovljuje Radovana - autoritativnog oca koji ima krajnji cilj - njegovom sinu bit će bolje negoli je njemu, izbjeglici, to bilo. U 'Arminu' utjelovljuje Ibru, jednostavnog čovjeka koji želi sinu otvoriti vrata nekog boljeg svijeta. Za maestralnu ulogu u filmu 'Takva su pravila', pak, donosi razarajuće tešku, emotivnu izvedbu. Toliko dojmljivu da je nagrađen Zlatnim lavom na Filmskom festivalu u Veneciju u kategoriji glavne muške uloge. Uskoro ćemo ga u ulozi oca moći gledati i u seriji 'San snova'.

POGLEDAJTE VIDEO: Problemi na komemoraciji za Ćiru

Jedan od najvećih glumaca u Europi nedavno je obilježio 40 godina karijere, koliko je prošlo od uloge u filmu 'Otac na službenom putu', a proteklih tjedana s puno energije ušao je u ulogu Mirka Stošića u RTL-ovoj seriji 'San snova'. "Ovo je vrlo odgovoran i veliki posao. Na setu je sjajna atmosfera i ta aura sa snimanja je jako važna za finalni proizvod. Ovo je jako dobro producentski pripremljen set. I mogu reći da, unatoč utakmicama u nogama, imam tremu. Odgovorno je stati pred kameru koja kreće snimati, a vi trebate graditi lik", jasan je Hadžihafizbegović.

Likove, koji imaju sreću da ih u ruke uzme ovaj glumac, Hadžihafizbegović brusi do savršenstva. Iako posjeduje izvanserijski talent, Emir ima skoro matematičku formulu uspjeha. Važno je odmarati, ali i biti prekaljeni profesionalac. U tome nema kompromisa. Davati se do maksimuma onome što radi, njemu je garancija trajanja. "Ne priznajem koncept zvijezde u našem poslu. U glumačkom poslu najvažnije je trajati, a ja trajem 40 godina. Držim se profesionalizma u svom poslu i dolazim prije redatelja na snimanje. Volim savršeno vladati tekstom i nekako smatram da se samo tako može trajati", zaključio je glumac.

Ovaj velikan predvodnik je plejade vrsnih glumaca rade na seriji "San snova". Na velikom projektu angažirana je produkcijska ekipa od stotinjak ljudi, snima se u zagrebačkom Jadran filmu na 1800 kvadratnih metara, na dvije razine i 16 setova, po najvišim produkcijskim standardima. Prava je to televizijska poslastica iza stoje velika autorska imena - Mirna Miličić, Vlado Bulić i Goran Rukavina.

Serija 'San snova' na RTL stiže ove jeseni!