Glumac Rene Bitorajac (49) na Instagramu je nasmijao pratitelje videom koji je star 23 godine. Glavni akteri na snimci su on i Tarik Filipović, a u pozadini se čuje glas Roberta Knjaza.

Tarik i Rene su na igralištu, a onda je Bitorajac rekao: "Ja znam hodati po rukama" i zorno je demonstrirao kako to radi.

"Ideš buraz! Dokle možeš tako? Jel' možeš tako na more otići", pitao je Knjaz, a Rene mu je odgovorio: "Tako sam otišao prošle godine do Crikvenice".

"Prijedlog kako do Crikvenice. Danas ovako ne mogu ni do WC-a. 1998. je godina, vidi se na Tariku i na meni", napisao je Rene u opisu objave. Fanovi su ga nagradili brojnim lajkovima i emotikonima koji plaču od smijeha.

"Tarik razvijen kao kila piletine", "Pa kaj si ti lud?!", "Dečki, kako ste mladi, he, he, he", "Da sam znao za ovo ne bi ni kupio kartu za bus", komentirali su.