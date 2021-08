Svi sudionici Love Islanda, koji možete pratiti na PLAY Premiumu, prijavili su se s istom namjerom - pronaći pravu ljubav i potencijalno osvojiti izdašnu novčanu nagradu. No što kada se kamere ugase? Ususret novoj sezoni "Superpara" koji će se uskoro emitirati na RTL-u, istražili smo koji su to reality superparovi koji su pronašli ljubav.

Cally Jane Beech & Luis Morrison, Love Island

Cally i Luis par su koji pamtimo iz prve sezone britanskog Love Islanda iz 2015. godine. Poznavali su se i prije ulaska u show, no u vili je među njima zaiskrilo. Romansa se nastavila i po završetku realityja, a par je dvije godine kasnije dobio bebu, malu djevojčicu koju su nazvali Vienna.

Nažalost, ljubav nije potrajala, a sve je završilo na prilično ružan način, iznošenjem prljavog rublja na društvenim mrežama. Cally je optužila Luisa da ju je varao dok je bila trudna, a Luis je zanijekao optužbe, na što mu Cally nije ostala dužna, optužujući ga da laže te da zanemaruje svoje roditeljske dužnosti.

Jessica Hayes & Max Morley, Love Island

Pobjednički ljubavni par prve sezone britanskog Love Islanda osvojio je od 50.000 funta, no nagrada im nije donijela i sreću u ljubavi. Nakon nekoliko javnih sukoba Jess i Max objavili su prekid samo šest tjedana nakon završetka showa.

"Neke stvari jednostavno nisu suđene", objavila je Jess na društvenim mrežama, uz hashtag LoveIsland. Da se par vjerojatno nije prijateljski rastao, govori i Maxova izjava u kojoj kaže da žali jedino zbog toga što je morao podijeliti osvojenih 50.000 funta nagrade na pola.

Cara De La Hoyde & Nathan Massey, Love Island

U drugoj sezoni Love Islanda pobjedu su odnijeli Cara i Nathan. Par je nakon godinu dana prekinuo na nekoliko mjeseci, no ubrzo su se pomirili, a Cara je ostala trudna. Zaručili su se dvije godine nakon završetka showa, a romantični Nathan je izabranicu svojeg srca zaprosio u vili Love Islanda.

"Organizirao sam malu potragu za blagom, koja je uključivala nekoliko lokacija oko vile koje za nas imaju značenje. Na kraju sam joj stavio povez na oči, doveo do bazena i spustio se na koljeno", prepričao je Nathan. "Ovdje smo se upoznali. Napravili smo puni krug", dodala je Cara u izjavi za medije.

Ljubav između njih dvoje je i dalje snažna, a nakon rođenja sinčića Freddija, u kolovozu prošle godine na svijet je stigla djevojčica Delilah. Sredinom 2019. godine par se vjenčao na privatnoj ceremoniji, u društvu obitelji i prijatelja.

Amber Davies & Kem Cetinay, Love Island

Na kraju treće sezone pobjedničkim parom proglašeni su Amber i Kem, Amber je vrlo brzo nakon završetka showa Kemovu majku u medijima počela nazivati svojom drugom majkom, u planu je bilo i vjenčanje, a Amber je izjavljivala da želi "dvoje ili četvero djece jer voli parne brojeve". No, na kraju od svega toga nije bilo ništa.

S vremenom su između njih dvoje trzavice postale sve češće i žešće pa su Kem i Amber odlučili da je nabolje da svatko krene svojim putem.

Dani Dyer & Jack Fincham, Love Island

Miljenici publike i pobjednici četvrte sezone Love Islanda Dani i Jack u finalu su dobili ogromnih 79,6 posto glasova, a TV kuća je nakon završetka showa snimila čak i spin-off Jack & Dani: Life After Love Island. Njih dvoje sve su vrijeme u Casi Amor provodili zajedno i činilo se da će ova veza potrajati.

No, kako je kasnije Jack objasnio britanskim medijima, ispalo je da su ipak možda malo prenaglili. "Da smo cijeli život ostali živjeti u Love Islandu, sve bi bilo u redu. Mi smo počeli brzati, odmah smo počeli živjeti zajedno. Htio sam to, ali volio bih da smo malo pričekali. Dozvolio sam joj da me požuruje. Stvarno smo se povezali tamo unutra i mislim da su to svi mogli vidjeti", objasnio je nakon prekida.

Amber Gill & Greg O'Shea, Love Island

Ljubav između Amber i Grega u petoj sezoni Love Islanda otpočela je tek nakon što je njezin prvi izbor Michael izgubio glavu za novom djevojkom u showu, Joannom. Ubrzo nakon toga Amber se zaljubila u novog otočanina i romansa je doživjela vrhunac pobjedom u reality showu.

No nakon izlaska iz vile, ljubavni odnos između njih dvoje nije dugo trajao. Obožavatelji su bili ljuti jer je Greg navodno prekinuo s Amber preko telefona. Ona, pak, u svojim istupima u medijima nije skrivala razočaranje. "Iz svoje perspektive mogu reći da sam stvarno htjela da naš odnos uspije. Mislim da je došlo do nesporazuma", izjavila je.

Molly Mae & Tommy Fury, Love Island

Iz pete sezone Love Islanda pamtimo još jedan par koji je i nakon realityja ostao zajedno. Riječ je o Molly Mae i Tommyju, paru koji je svojim burnim odnosom podigao dosta prašine u javnosti i na kraju ispao u finalu.

Iako nisu osvojili 50.000 funta, njih su dvoje našli jedno drugo. Mnogi su gledatelji bili skeptični u pogledu njihove veze, spekuliralo se da je Molly Mae u showu isključivo zbog slave i novca, no ispalo je da nije uvijek sve onako kako se na prvi pogled čini. Tommy, inače profesionalni boksač, čiji je polubrat Tyson Fury prvak svijeta u teškoj kategoriji, doista je zarobio njezino srce.

Odmah po izlasku iz vile počeli su živjeti zajedno, a godinu dana kasnije njihova ljubav je i dalje snažna. "Ti si svjetlo mojeg života. Zaljubljujem se u tebe ponovno svakoga dana", napisala je Molly Mea povodom Valentinova na svojem Instagram profilu.

Paige Turley & Finn Tapp, Love Island

U posljednjoj, šestoj sezoni Love Islanda, prvoj koja se snimala zimi u Južnoafričkoj Republici, pobjedu su odnijeli Paige i Finn, a godinu dana nakon završetka showa, paru i dalje u ljubavi cvatu ruže. U veljači su obilježili godinu dana veze, a Finn je svoju djevojku za godišnjicu iznenadio krevetom punim crvenih ruža i romantičnom čestitkom na Instagramu.

Nešto ranije Finn je u razgovoru s medijima kazao da uživaju u zajedničkom životu i dao naslutiti da bi uskoro mogli uploviti u bračnu luku. "Ako me mogao trpjeti kroz cijeli lockdown, onda mu stvarno moram skinuti kapu. Lijepo nam je, dobro je", kazala je Paige u razgovoru za Daily Mail.

I dok s nestrpljenjem iščekujemo novu sezonu "Superpara", sve ove napete ljubavne reality showove možete pogledati na PLAY Premiumu, dodatnom programskom paketu na RTLplayu.