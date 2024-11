Sementa Rajhard progovorila o sinu: 'Gotovo nitko ne može priuštiti biti kod kuće dulje od porodiljnog'

Glumica i pjevačica Sementa Rajhard (33) nedavno je rodila sina Vitu, čime je njezina obitelj postala bogatija za još jednog člana. Sementa i njezin partner Vanja Brundula već su ponosni roditelji preslatke djevojčice Stelle, a sada s radošću i uzbuđenjem dočekuju izazove roditeljstva s dvoje djece. Mi smo kontaktirali simpatičnu Sementu koja nam je otkrila kako izgledaju prvi dani života s dvoje djece.

''Definitivno je izazovno ovaj put. Stella je divna prema braci, zaštitnički se postavila od samog početka jer smo puno komunicirali s njom o tome da će puno toga biti drugačije. Naravno, zbunjena je i želi da sve ostane isto, ali svakim danom nam ide sve bolje. Naravno, mi smo mirniji jer sada već puno toga znamo unaprijed, znamo riješiti situacije. Za sada smo staloženi, umor nas još nije svladao, ali hoće, naravno. Ništa nije idealno, pa kako je svima, tako je i nama'', rekla nam je Sementa pa otkrila je li jedna od onih žena koja traži pomoć sa svih strana ili ima stav - mogu sve sama!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moji su mi vrlo blizu, kao i Vanjini, i zapravo nam, iako ne tražimo, pošalju ručak ili desert, kao da se dogovaraju. Odu u trgovinu ako mi ne stignemo. Zaista smo sretnici i zahvalni smo, a sve ostalo je na nama'', rekla nam je glumica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poznato je da prve mjesece s novorođenčetom obilježava neprospavana noć za većinu roditelja, budući da ritam bebe često zahtijeva neprekidan angažman. Upravo zato nas je zanimalo kako se s tim izazovima nosi Sementa - ima li njezin sin mirne noći ili je i kod njih uobičajena priča buđenja svaka tri sata?

''Stella je zaista spavala cijelu noć. Moram priznati da i Vito ima dobre noći, ali ima i noći kad smo budni po tri sata u komadu. Ali sve je to normalno, preživjet ćemo. Bitno je da su dječica zdrava, a sve ostalo se riješi'', priča nam Sementa koja je sa Stellom bila kod kuće godinu i pol, a potom je djevojčica krenula u jaslice. Zanimalo nas je i nedostaju li joj snimanja, a i planira li se uskoro vratiti na posao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''S godinu i pol krenula je u jaslice, pa sam počela snimati i jurila do 15 sati da je pokupim. Imala sam odlične uvjete na snimanju, pa sam stizala. Smatram da je to vrijeme jako bitno za djecu. Ono što je žalosno jest to što su nam uvjeti u životu takvi da si gotovo nitko više ne može priuštiti biti kod kuće duže od porodiljnog. Zato ću vidjeti kako ćemo se izorganizirati. Nedostaju mi snimanja, ali definitivno sam kod kuće za sada i uživam s bebicom što duže mogu. Nadam se da će tako biti još neko vrijeme. Zatim se spremna vraćam na snimanja – to će opet biti novi izazov kao majka dvoje djece, ali sve se može kad se hoće'', rekla nam je Sementa za kraj.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u

Tekst se nastavlja ispod oglasa