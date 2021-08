Uskoro počinje prikazivanje treće sezone 'Superpara', zabavno-natjecateljskog showa u kojem osam parova kroz razne fizičke i mentalne izazove dokazuje da su njihova bliskost i znanje jedni o drugima vrijedni novčane nagrade i titule superpara! A svaki njihov uspjeh i neuspjeh prati voditelj showa Enis Bešlagić, njihov iskreni savjetnik, 'terapeut' i prijatelj.

„Znam da svi jedva čekate treću sezonu 'Superpara', a ja vam mogu samo reći da parovi znaju gdje su došli, opušteni su, zabavni i ne boje se nijednog zadatka. Igre su i dalje fenomenalne, a ako ste mislili da ste sve već vidjeli u prvoj i drugoj sezoni - vjerujte mi, iznenadit ćete se“, kaže Bešlagić i dodaje:

„Volim atmosferu na snimanju; smijali smo se, družili i baš nam je bilo zabavno, a uvijek me iznenadi kako se parovi u tako kratkom vremenu povežu i bude im teško kad nekoga moraju eliminirati.“

Čekaju ih velike kušnje

Postoje parovi koji su godinama u vezi i ne znaju baš mnogo jedni o drugima, a postoje i oni koji svoj staž mjere u mjesecima, no kao da se 'poznaju u dušu'. No ni ovaj put to neće biti dovoljno - kako bi došli do cilja, morat će se dobro slagati s ostalim natjecateljima te će na kušnji biti njihova tolerancija, kontrola, povjerenje, odanost i upornost - jednom riječju, ljubav!

Prema licenciji showa 'Power Couple', izraelske producentske kuće Dori Media, hrvatska inačica 'Superpara' stekla je vjernu publiku diljem Hrvatske, a u trećoj sezoni showa naći će se i natjecatelji iz različitih država svijeta, pa tako i iz daleke Kenije!

Koliko Slovenci vole Lijepu Našu, kada su ljepote Bosne i Hercegovine otkrili Kinezi te koja vas iznenađenja očekuju u trećoj sezoni 'Superpara' - ne propustite pratiti uskoro na RTL-u!