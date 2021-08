Kad je Quentin Tarantino (58) bio 12-godišnji nadobudni filmaš, obećao je da svoje bogatstvo nikada neće podijeliti s majkom Connie Zastoupil. Filmski redatelj i scenarist nagrađen Oscarom ostao je pri svom obećanju, piše magazin Today.

Naime, Tarantino do dana današnjeg svojoj majci nije dao niti novčića od svoje milijunske zarade. Njegovo bogatstvo trenutačno procjenjuje na 120 milijuna dolara. Razloge zašto ga ne dijeli s majkom pojasnio je u podcastu "The Moment with Brian Koppelman".

"Mama me je gnjavila oko pisanja scenarija… A onda je usred svojeg laprdanja rekla: 'Oh, i usput, ta tvoja mala spisateljska karijera kojom se baviš? To je gotovo", prisjetio se Tarantino.

Jednom joj je ipak pomogao

"Odgovorio sam joj: 'U redu gospođice, kad postanem slavan, nikada nećeš vidjeti ni novčića od mog uspjeha. Za tebe neće biti ni kuće, ni ljetovanja, ni Elvisovog Cadillaca… Ništa nećeš dobiti zato što si to rekla", ispričao je Tarantino.

No, priznao je da joj je ipak jednom financijski pomogao kad je imala problema s porezom, ali to je bio jedini put kad je otvorio novčanik za nju.

"Postoje posljedice koje vaše riječi mogu ostaviti na djecu. Zapamtite to, postoje posljedice vašeg sarkastičnog tona", istaknuo je Tarantino.