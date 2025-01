Laura, Šime i – sve ostale djevojke

"Jeste se vi ljubili neku večer? Je li ti dao neku pusu?“, znatiželjna je Laura. Smeta joj što Šime pridaje pažnju i drugim djevojkama. Laurino bi ponašanje bilo opravdano u stvarnom svijetu, a ne u ovom showu, komentiraju djevojke. „Ona je žena koja želi biti jedina.“, primjećuje Maja.

No, koja žena ne želi biti jedina, nadovezuju se ostale kandidatkinje. Je li Gospodin Savršeni igrač ili džentlmen, pokušava procijeniti Laura, kojoj je jako stalo do njegovog mišljenja: "Kakve sam sreće, čovjek dođe kad sam čupava, kad sam u rasulu i bez šminke.“ No, dijeli li i Šime iste osjećaje?

Ruža, svađa ili odlazak?

"Živcira me! Ja ću se s njime posvađati.“, ljubomorna je Laura kada vidi jednu od djevojaka s ružom. Pokušava dokučiti koja joj je kandidatkinja najveći rival. „Nisam uvidjela neku konkurenciju.“, govori jedno dok pokazuje drugo.

"Laura, tko će izaći danas? -Ja! -Što, dat ćeš mu nazad ružu? -Ako me ne pozove, hoću!“, vrije u njoj. Ne sviđa joj se što je Šime nasamo s jednom od djevojaka. Odlučna je raščistiti put prema njemu, ili bolje rečeno, to očekuje od njega. „Galebić je.“, komentira Nina, i još više potpiruje Laurinu zabrinutost.

"Da čujem, jesi se ljubio s nekim?“, želi Laura da joj Šime iskreno prizna.

"Znam, znam, moraš sve upoznati da se uvjeriš da sam ja najbolja.“, zaključuje razgovor sa Šimom koji je tješi.

Je li Laura već našla svog Gospodina Savršenog

