Cher Lloyd o pritiscima glazbene industrije: 'Rekli su mi da se spetljam s Bieberom za uspjeh'

Britanska pjevačica Cher Lloyd (31) progovorila je o nepravdi i seksizmu koje je doživjela na početku svoje glazbene karijere. U podcastu We Need to Talk ispričala je kako su joj glazbeni menadžeri savjetovali da koristi svoju seksualnost kako bi napredovala. Nakon što je 2010. godine sudjelovala u X Factoru i završila na četvrtom mjestu, Cher je 2011. izdala prvi album Sticks and Stones, ali kada je tražila novac za promociju albuma u SAD-u, izdavačka kuća joj je odbila dati budžet. Umjesto toga, savjetovali su joj da izlazi po noćnim klubovima i pokuša se povezati s tada izuzetno popularnim Justinom Bieberom (30).

"Rekli su mi da trebam pronaći nekog mega slavnog i iskoristiti njegovu popularnost. Zar nisam bila dovoljno dobra da ulože u mene? Umjesto da promoviraju moj album, očekivali su da se snađem na takav način", ispričala je Cher.

Tada je bila u vezi

Posebno ju je šokiralo što su joj takve savjete davali dok je bila u vezi sa svojim sadašnjim suprugom Craigom Monkom, koji je tada bio prisutan. Osim toga, kada su planirali vjenčanje, savjetovali su joj da to sakrije jer bi izdavačka kuća pokušala spriječiti brak.

Unatoč pritiscima, Cher je odbila takav način vođenja karijere. "Nisam htjela graditi uspjeh oslanjajući se na slavne muškarce. To me ne zanima", poručila je pjevačica, koja je ipak uspjela ostvariti međunarodni uspjeh bez skandala i sumnjivih veza.

