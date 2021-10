Popularni britanski voditelj i glumac Paddy McGuinness otkrio je da ga je princ Harry poljubio u usta nekoliko tjedana prije nego je upoznao svoju sadašnju suprugu Meghan Markle, piše The Sun.

To se dogodilo nakon jedne humanitarne zabave prilikom općenarodne veselice u Chelsea baru u lipnju 2016. godine, a pojedinosti je Paddy otkrio u svojoj autobiografiji "My Lifey".

"Ustvrditi da smo plesali blizu bilo bi podcjenjivanje situacije. Bili smo toliko blizu, da su naša prsa dodirivala. Počeo je skidati moju majicu i ostao sam gol do pojasa s bocom piva u svakoj ruci i plešući s Harryjem. Zagrlili smo se, a on me čak cmoknuo u usta", otkrio je Paddy.

On je rekao da je izlazak s Harryjem dogovorio njegov prijatelj Jack Whitehall. Pridružili su se slavnim osobama i bivšim nogometašima koji su sutradan trebali nastupiti na humanitarnoj nogometnoj utakmici na stadionu Manchester Uniteda Old Trafford.

Svi su ih s nevjericom gledali

Bivši branič Liverpoola Jamie Carragher i brazilske zvijezde Ronaldinho i Cafu sve su pozvali na ples, a Harry je zgrabio Paddyja.

Pjevači iz One Directiona Louis Tomlinson i Niall Horan te bivši engleski izbornik Sam Allardyce s nevjericom su gledali princa i Paddyja.

"Završili smo s plesom i dok su svi navijali, zagrlili smo se, a on me je poljubio u usta", prisjetio se Paddy. Nakon toga, Harry je otišao iz kluba ostavivši sve u čudu, a proglašen je "apsolutnom legendom".

Prema knjizi "Finding Freedom", Harryja i Meghan upoznao je zajednički prijatelj u srpnju 2016. godine u Sohou u restoranu The Dean Street Townhouse, a pio je pivo.

Dakle, Paddy je vjerojatno bilo posljednja osoba s kojom se Harry poljubio prije susreta s vojvotkinjom od Sussexa.