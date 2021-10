Princ Harry i Meghan Markle "zabili su nož u leđa" njegovoj obitelji nakon što su napustili svoje dužnosti kao članovi kraljevske obitelji, rekao je bivši batler Paul Burrell koji je radio za kraljicu i pokojnu princezu Dianu, piše Mirror.

On je kazao kako par pokušava izbrisati granicu između pojma "slavna osoba" i pojma "pripadnik kraljevske obitelji". Ta njegova tvrdnja dolazi nakon što je na Harryju uočen mikrofon tijekom njegove i Meghanine turneje po New Yorku prošlog mjeseca.

Iz džepa njegovih hlača do košulje prostirala se crna žica, a pretpostavlja se da je par možda snimao sadržaj za svoj milijunski ugovor s Netflixom.

Osim toga, Harry bi iduće godine trebao objaviti memoare u kojima će biti detaljno opisan njegov život u kraljevskoj obitelji te kako su on i Meghan napustili svoje dužnosti kao članovi kraljevske obitelji nakon čega su se preselili u SAD.

Očekuje se još dosta sočnih tračeva

Par je već iznio neke detalje tijekom svog bombastičnog intervjua s Oprah Winfrey, gdje su tvrdili da njihov sin Archie nije postao princ nakon "zabrinutosti i razgovora" o tome koliko bi njegova koža mogla biti tamna.

Govoreći za časopis Closer, Paul je rekao: "Dio popularnosti i fascinacije s kraljevskom obitelji je u tome što nitko ne zna što se doista događa iza zatvorenih vrata. Kad Harry i Meghan to otkrivaju zaista je šokantno i skandalozno i ​​ljudi vole to čuti. Radi se o sočnim tračevima koji su im zanimljivi".

"Pobjegli su od kraljevske obitelji i pronašli svoju slobodu, no u stvarnosti će ih uvijek vezati činjenica da je to što su bili dio kraljevske obitelji jedino što ih čini zanimljivima. I dok god se love za to, zabadaju nož u leđa Harryjevoj obitelj. Pretpostavljam da će njegova knjiga biti još šokantnija od onoga što je do sada rekao, jer to traže izdavači", kazao je Paul.

"To je problem s kojim se Harry i Meghan suočavaju pokušavajući zamagliti granicu između pojma 'pripadnik kraljevske obitelji' i pojma 'slavna osoba'. To jednostavno ne funkcionira", istaknuo je.