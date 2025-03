Dalija Orešković o modi: 'Kada odjenem nešto crveno, to HDZ-ovce osobito smeta'

Osim što se istaknula kao beskompromisna političarka, Dalija Orešković (47) poznata je i po svom elegantnom i promišljenom modnom izričaju. Na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića 18. veljače 2025. godine, plijenila je pažnju sofisticiranom modnom kombinacijom – tamnoplavom haljinom i crnim kaputom, koje je upotpunila crvenim detaljima poput štikli, torbice i ogrlice.

Bilo da je riječ o formalnim prigodama ili svakodnevnim obvezama, osnivačica stranke "Dalija Orešković i ljudi s imenom i prezimenom" svojim odjevnim kombinacijama potvrđuje kako politika i moda mogu savršeno ići ruku pod ruku, a sada je otkrila i svoju najveću beauty pogrešku te kojeg hrvatskog dizajnera najviše cijeni.

Kako izgleda vaša beauty rutina, postoji li korak koji nikada ne preskačete?

Jutarnja kava, po potrebi nakon prve i druga šalica. Prvo me kofein oblikuje u biće s ove planete, a onda s minimumom šminke možemo dalje. Ne nosim puder, ali primjećujem da me sustižu godine i da je vrijeme da počnem. Dogodi se da se našminkam u liftu ili u autu, malo sjenila i ruž, maskara ako se posreći da se u torbi nađe. Puno važniji od beauty rutine mi je stav prema vlastitom zdravlju i tijelu, stav prema životu općenito. Nastojim živjeti umjereno. Da nema stresa, valjda bi bila mladolika duhom još najmanje tisuću godina. Zato mirovinu ne planiram dočekati u politici.

Foto: PIXSELL/ Sanjin Strukic

Kada je u pitanju moda, pratite li trendove ili se vodite osobnim ukusom?

Neke haljine u mom ormaru odrađuju staži debelo dulji od desetljeća, a čak to i nisu neke dobre haljine, nego ih jednostavno volim nositi, ugodno se osjećam u njima. Da nisam javna osoba i da nema fotografija koje dokazuju koliko dugo nosim jedno te isto, odradili bi ti komadi i puno duže. Kada se rješavam takve odjeće ukućanima kažem da je taj neki komad robe poginuo na dužnosti, i to nas sve nasmijava. Stoga nisam dobar primjer kada su moda i trendovi u pitanju.

Bez kojeg beauty proizvoda ne izlazite iz kuće?

Iz kuće ne izlazim bez smisla za humor i dobrih namjera. Ako toga nema, znači da taj dan još nisam ustala. Što se tiče kozmetike – samo krema za sunčanje. To je ujedno jedini beauty savjet kojeg za druge imam. Postoji jedna pjesma iz moje mladosti nastala na temelju eseja, "Wear sunscreen", duhovita je i poučna, vrijedi je guglati i poslušati. Izrecitirao ju je Baz Luhrmann. Skoro tridesetak godina od njezina nastanka, mogu samo reći da je čovjek bio u pravu što se tiče kreme za sunčanje. Danas vidim mlade cure kako pretjeruju s nekakvim beauty rutinama koje im zapravo ne trebaju. Krivim životnim navikama samo će nepotrebno ostariti prije vremena. Dva faktora ubijaju zdravlje i ljepotu, pušenje i sunčeve zrake.

Foto: PIXSELL/ Sanjin Strukic Dalija Orešković karijeru je započela kao odvjetnica, a 2013. godine je postala predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

Postoje li neki dizajneri kojima ste vjerni?

Ne nosim dizajnersku odjeću, ali imam prijatelja dizajnera kojeg volim i neizmjerno poštujem. Boris Pavlin stvara modu koja je spoj nekog čarobnog svijeta i pomnog promišljanja. Puno je intelektualne nadogradnje u svemu što on radi. Na konstituirajućoj sjednici Hrvatskog sabora u mom prvom mandatu 2020.g. nosila sam njegovu haljinu. To je stvarno bio jedan trenutak poput onog kada dobra vila čarobnim štapićem pošalje Pepeljugu na bal. No u ostatku mog života prevladava pretjerano nonšalantan stav prema izgledu općenito, nosim ono što mi je pri ruci i traži vrlo malo energije za održavanje i kombiniranje.

Kada birate modnu kombinaciju za političke događaje, na što najviše obraćate pozornost?

Nastojim uvažavati instituciju, kontekst i značenje događaja kojem prisustvujem. To je zapravo bazična pristojnost. Većina moje "radne“ odjeće su kostimi, haljine i sakoi crne, sive ili tamnoplave boje. Dugo je crna bila dominantna boja koju nosim, sve dok me prije par godina kćeri nisu opomenule i u šali me pitale jel ja to želim biti kao šišmiš, kao ženski Batman ili nešto slično tome. Od tada slušam njihove savjete i nosim sve, samo da nije skroz crno. Otkada sam svom odjevnom svijetu dodala malo boje, one su postale odraz trenutnog raspoloženja, a ponekad čak i sredstvo s kojim se šalju neke poruke. Čini se da kada odjenem nešto crveno, to HDZ-ovce osobito bode i smeta.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Najveća beauty pogreška koju ste napravili?

Manje-više svaka žena prije ili kasnije sama sebi odreže šiške. Neke od nas nažalost ne nauče lekciju iz djetinjstva pa istu glupost ponove i u sasvim odrasloj i zreloj dobi. Osobno sam zažalila ama baš svaki put. Svima kojima šiške lijepo stoje skidam kapu, svima koje su vješte sa škarama pa se stvarno mogu šišati same čestitam, ali većini ipak od srca poručujem – just don't do it.

Postoje li neki kozmetički proizvodi ili određeni odjevni predmet koji priželjkujete, ali vam je trenutno previše izdvojiti novac za njih?

Nemam skupih kozmetičkih proizvoda niti odjevnih predmeta, nikada nisam za tim žudjela, niti marila, ali postoje neke stvari koje se s novcem ne mogu platiti, a koje bih htjela, jer imaju dublje značenje. Na primjer, htjela bih da HDZ napokon uputi u saborsku raspravu novi zakon o pobačaju, pa da zamolim Borisa Pavilina da mi tim povodom posudi jednu od svojih prvih kreacija, riječ je o bijeloj košulji i suknji na kojoj je kao goblenom izvezen lik poput Gole maje. Vrhunsko dizajnersko umjetničko djelo kojim bi se naglasile političke poruke koje šaljem. Ne bih ga nosila u samoj sabornici, ali postoje javna mjesta na kojima bi to imalo smisla pokazati. Uz uvjet da to Boris Pavlin još uvijek negdje čuva, zatim da pristane na ovu ideju, i da u taj kroj uopće stanem. Sve je to nedostižno, naravno.

Foto: Patrik Macek/Pixsell Što se njezinog ljubavnog života tiče, 2020. se razvela od supruga Frane Letice s kojim ima blizanke Leonoru i Meri, a nakon razvoda preselila se s kćerima u stan svojih roditelja u Zagrebu.

Postoji li neki modni trend za koji ste rekli/pomislili da ga nikada ne biste odjenuli, a sad ga ipak nosite?

Niske pete i tenisice na putu do posla, koje potom presvlačim. Nije to pitanje stila ili modnog trenda kojeg sam prihvatila, nego stvar više sile i nužde koja dolazi s godinama. Desetljećima sam u najvećim štikletinama jurila s jednog mjesta na drugo, s aktovkom punom spisa i tobom za laptop u rukama. Nažalost, kosti i prsti to ne opraštaju i velika su zlopamtila, pa za jedan rođendan, nepristojno je sada reći za koji, odjednom kažu, e sad je dosta. Za mene ne postoji lijepa ženska obuća niskih ravnih peta, a da je svijet po mom, većinu vremena hodala bih u klompama, obožavam ih.

