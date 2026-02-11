Preminuo glazbenik Andrew Ranken, član legendarnog benda The Pogues

Andrew Ranken, bubnjar grupe ''The Pogues'' preminuo je u 73. godini, a tužnu vijest potvrdili su na društvenim mrežama kolege iz kultnog benda.

" S tugom javljamo da je u 72. godini života preminuo Andrew Ranken, bubnjar, suosnivač i srce irskog punk-folk sastava The Pogues", objavljeno je na službenom Instagram profilu benda.

Ranken, poznat i po nadimku “The Clobberer”, pridružio se The Poguesima 1983. godine i svirao na svih sedam studijskih albuma grupe. Nakon raspada benda 1996. godine, ponovno se pridružio njihovom okupljanju 2001. godine, koje je trajalo do 2014.

“Andrew, hvala ti za sve – za tvoje prijateljstvo, duhovitost, velikodušnost duha i, naravno, za glazbu. Zauvijek pravi prijatelj i brat”, napisali su članovi benda. “Naše misli i ljubav su s njegovom obitelji u ovom tužnom i teškom trenutku.”

Originalni članovi benda Spider Stacy, Jem Finer i James Fearnley ponovno su se okupili 2024. godine, nakon smrti frontmena Shanea MacGowana 2023. godine, i u rujnu pokrenuli prvu američku turneju Poguesa u posljednjih 13 godina.

