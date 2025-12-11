FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KRALJICA U BIJELOM /

Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup

Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup
×
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Cijeli kompleks uređen je u blagdanskom duhu, a glazbeni nastup samo je šećer na kraju

11.12.2025.
23:02
Hot.hr
Josip Mikacic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Maja Šuput (46) ove večeri ima malo drukčiji nastup. Riječ je o otvorenju novog JOY Shopping centra u Rugvici, gdje od jutra traje veliko otvaranje cijele shopping zone. Na istoj lokaciji otvara se potpuno novi retail park na 10.500 m² te se širi Designer Outlet Croatia s dodatnih 5592 m² i 15 novih trgovina, među kojima je i nova Adidas flagship outlet trgovina – najveća u jugoistočnoj Europi.

Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Maja Šuput nastup je započela u 19 sati, a posjetitelji su danas mogli uživati u popustima, degustacijama, nagradnim igrama, darovima i adventskim aktivnostima za djecu i odrasle. Cijeli kompleks, od Designer Outleta do IKEA-e, uređen je u blagdanskom duhu, a glazbeni nastup samo je šećer na kraju. 

Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup
Foto: Josip Mikacic/pixsell

 

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt je u utrci za Zlatni studio u kategoriji najbolje TV emisije ove godne

Maja šuputRugvicaDesigner Outlet Croatia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRALJICA U BIJELOM /
Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup