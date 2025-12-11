Prekrasna Maja Šuput priredila je večeras malo drukčiji nastup

Pjevačica Maja Šuput (46) ove večeri ima malo drukčiji nastup. Riječ je o otvorenju novog JOY Shopping centra u Rugvici, gdje od jutra traje veliko otvaranje cijele shopping zone. Na istoj lokaciji otvara se potpuno novi retail park na 10.500 m² te se širi Designer Outlet Croatia s dodatnih 5592 m² i 15 novih trgovina, među kojima je i nova Adidas flagship outlet trgovina – najveća u jugoistočnoj Europi.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Maja Šuput nastup je započela u 19 sati, a posjetitelji su danas mogli uživati u popustima, degustacijama, nagradnim igrama, darovima i adventskim aktivnostima za djecu i odrasle. Cijeli kompleks, od Designer Outleta do IKEA-e, uređen je u blagdanskom duhu, a glazbeni nastup samo je šećer na kraju.

Foto: Josip Mikacic/pixsell