Pogledajte video kako je  Igor iznenadio Doris: “Nisam nikada dobila glazbu pod prozorom”  

Posljednji su spojevi u tijeku u jedinstvenom sociološkom eksperimentu “Braku na prvu”. Igor je odlučio dati sve od sebe i pripremiti Doris nešto vrlo posebno. Njena reakcija govori o tome je li Igor pogodio u svom izboru iznenađenja.

Tamburaška serenada oduševila Doris

“Jesi li ti naručila tamburaše”, pita Igor Doris na prve taktove pjesme koja dopire u njihov stan. “Ti si. To je to što si rekao da će me ispuniti”, shvaća Doris da je riječ o Igorovom iznenađenju. “Nisam nikada dobila glazbu po prozorom. Evo, muž mi je i to omogućio”, zadovoljno kaže Doris. Ona i Igor su se sjurili iz stana prema tamburašima kako bi s njim zapjevali.

“Puno mojih prijatelja su tamburaši. Pa sam se sjetio, zašto ne bi došli, i zasvirali kao neko malo iznenađenje. Ona voli glazbu i ples. Znao sam da će joj se to svidjeti”, kaže Igor. I nije pogriješio. Doris je procvala, rasplesala se i uživala. Pohvalila je Igorov izbor poklona, koji ju je razgalio. No, to nije sve. Igor je pripremio još iznenađenja za svoju suprugu. Ipak je riječ o jednom od posljednjih spojeva u eksperimentu, tako da se Igor svojski potrudio.

