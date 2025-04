Pogledajte ove sitne znakove: Silvija i Hrvoje na pragu zaljubljenosti?  

Nakon što je u “Braku na prvu” psihoterapeutkinja Iva Stasiow posjetila Silviju i Hrvoja u njihovu domu – oni kao par izgledaju prilično drukčije. I nasamo, i u društvu se neprekidno dodiruju i čini se da su na dobrom putu da se zaljube. Ako već nisu.

Kemija koja ne može proći nezapaženo: jesu li Silvija i Hrvoje već zaljubljeni?

“Ljubavi, ne pratiš”, našalila se Silvija sa svojim suprugom. No, šalu na stranu, njih dvoje djeluju jako prisno. Kada ih je posjetila psihoterapeutkinja Stasiow, oboje su priznali što ih je tištilo i kao da im je teret spao sa srca, rezultat je već vidljiv - bliži su nego ikad prije.

“Ja ću sada biti iskrena i reći da je Silvijin i Hrvojev odnos jedini koji ja smatram ljubavnim u ovom showu”, priznaje Kristina. A s njom se slažu i mnogi drugi.

“Definitivno mislim da imamo najveću kemiju”, potvrđuje Kristinine dojmove i sama Silvija. “Danas su bili jako prisni, pa sam se, evo, i ja začudila”, komentira Kristina S., koja je, kao i ostali na zajedničkoj večeri, primijetila sitne geste i govor tijela Silvije i Hrvoja, koji su se neprestano dodirivali.

“Sve je moguće”, sažeo je Hrvoje svoje misli o budućnosti sa Silvijom.

Jesu li se Silvija i Hrvoje već zaljubili, no ne žele to otkriti javno, procijenite odmah u novoj epizodi “Braka na prvu" na platformi Voyo, čak dan prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka, “Brak na prvu” gledajte u 21.15 na RTL-u!

