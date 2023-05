PROSUDITE SAMI / Meghan Markle nikad mršavija: Na prvu je figurom odgurala glasine o trudnoći, iako ova haljina priča svoju priču

Iako u posljednje vrijeme kruže glasine da je vojvotkinja od Sussexa, Meghan Markle (41), trudna, nedavno se pojavila u izlasku sa suprugom, princom Harryjem (38), a po fotografijama i po haljini nije moguće išta zaključiti. Njezin jako mršavi izgled "gura" glasine o trudnoći, dok zlatna haljina koju je nosila na posebnom humanitarnom događaju eventualno priča drukčiju priču. Uz mršav izgled, Megan nije pokazala "maksimalno" ravan trbuh, no možda je ipak do kuta fotografije ili do same haljine. Naime, za tu dodjelu posebno se i sredila, a naročito je pozornost privukla nakon što je objavljeno koliko košta sve što nosi na sebi. Haljina, nakit, cipele i torbica zajedno su koštali oko 12 tisuća dolara. U galeriji pogledajte fotografije Meghan i Harryja...