'TITANIK' U DALMACIJI / Woody Harrelson se savršeno zeza na jahti, ali prije 20-ak godina nije bio te sreće: 'Skoro sam poginuo u Hrvatskoj'

Holivudska elita i dalje uživa krstareći po Jadranskom moru, svakim danom na repertoaru imaju novu zafrkanciju. Ovaj je put vrckavi Woody Harrelson ismijavao ozbiljnog vježbača Matthewa McConaugheyja koji je pokušavao odraditi svoju jutarnju rutinu rastezanja. Woodyju u ovoj komediji pridružio se i Sasha Baron Cohen, trojac je vježbao nasred jahte, a kasnije su Chris Rock i "Borat" uočeni kako ozbiljno razglabaju o nečemu. Naime, zanimljivo je i to da je po medijima počela kružiti priča koju Harrelson ne prestaje prepričavati. Glumac se navodno početkom 2000-ih sprijateljio s "pogrešnim" djevojkama na dubrovačkoj plaži. Njihovi momci su bili članovi "opasne bande" pa je Woody postao njihova meta. "Ti momci su silazili s brda. Izgledali su kao nekakva hrvatska džudo banda. Došli su me ubiti jer sam bio s tim zgodnim djevojkama. Bili su spremni me rastrgati, a onda me je jedan od tih gadnih momaka prepoznao s američke TV i na kraju smo zajedno izašli na piće. Kunem se, da nisam bio u seriji 'Kafić Uzdravlje', umro bih na toj plaži u Hrvatskoj", rekao je Harrelson prije desetak godina za izdanje Playboya. U galeriji pogledajte urnebesne scene holivudske ekipe koja trenutno uživa u Hrvatskoj...