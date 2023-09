Mijo Matić (30), bivši 'Gospodin Savršeni', oženio se sa svojom djevojkom flautisticom Arianom Piknjač (26). Vatrogasac i privatni trener pohvalio se fotografijama s vjenčanja na društvenim mrežama.

"Tek vjenčani", napisao je Mijo pored fotografija.

Manja svadba

Njih dvoje ranije su najavili da će imati manju svadbu.

"Bit će manje, intimnije vjenčanje s 50, 60 ljudi. Najuža obitelj, prijatelji i to je to. Bit će to više dnevna svadba, neće trajati do jutra. Odvijat će se preko dana i završiti do ponoći. Bit će intimno, najslađe", kazao je svojevremeno Mijo.

