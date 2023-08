Klaru Perko, Njemicu hrvatskih korijena iz Duisburga gledatelji su dobro zapamtili iz prve sezone popularnog RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", kada se borila za srce Gorana Jureneca. Svojom prirodnošću i smislu za humor redovito je zabavljala javnost, ali i svoje "suparnice'' u vili, no Goranovo srce ipak nije uspjela osvojiti.

Davala savjete kandidatkinjama u 'Gospodinu savršenom'

Klara je ušla i u drugu sezonu showa, ovoga puta kao gošća iznenađenja kako bi bodrila kandidatkinje i udijelila im korisne savjete koje bi im mogle olakšati borbu do srca Mije Matića, a one su to s oduševljenjem prihvatile.

„Budi seksi, ali ne jeftina. Budi umiljata, budi 'mijau'. Budi prirodna. Budi smiješna, duhovita. Karizmatična i šarmantna. Smij se i sama sebi jer to dosta govori o karakteru osobe, lijepo je kad se znaš šaliti na svoj račun. Nemoj samo pričati o drugim ljudima!“ poručila im je tada. Klara će se iskušati u novoj sezoni "Ljubav je na selu", koju će gledatelji ove jeseni moći pogledati i na novoj RTL-ovoj platformi Voyo.

Očekuje nezaboravno iskustvo

"Od prijave u show očekujem lijepo provedeno vrijeme, iskustvo koje dosad nisam imala i, naravno, da gledatelji upoznaju jednu moju sasvim prirodniju stranu i želju da se možda zaljubim za tako kratko vrijeme“, rekla je Klara za Rtl. hr koji predstavlja Voyo. Iako nije pronašla sreću u "Gospodinu savršenom", možda će u novom showu "Ljubav je na selu" to ipak doživjeti.

Voli starije muškarce

Klara je završila ekonomsku školu, a trenutačno radi kao call agent u jednoj banci. Za sebe kaže da je komunikativna, iskrena i direktna, iza sebe ima nekoliko veza, a svakako bi voljela upoznati muškarca koji je lojalan, samostalan, drži do sebe i uspio je ostvariti nešto u životu, a preferira starije muškarce.

Svoje slobodno vrijeme volio provoditi s prijateljima u izlascima, na večerama i shoppingu, a obožava putovati. Za sebe je dodala i da nije ljubomorna te da su njezini glavni aduti izgled i smisao za humor.

U seoskim poslovima nema baš mnogo iskustva, no probat će to usavršiti. Klaru u novoj sezoni showa "Ljubav je na selu" možete gledati ove jeseni na RTL-u, kao i na novoj platformi Voyo, i to 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Više na voyo.hr.

