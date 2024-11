Oleander terasa hotela Esplanade najuzbudljivija je gurmanska lokacija Adventa

U predblagdanskom ozračju restorana Zinfandel’s organizatori Fooling Around by Fuliranje: Esplanade Zagreb hotel, kreativna agencija Kokoš ili jaje i MPG agencija pretpremijerno su predstavili gastronomsku ponudu ovogodišnjeg izdanja najsofisticiranijeg adventskog događanja u Zagrebu.

Na ekskluzivnom pre-tastingu održanom 14. studenoga uzvanici su imali priliku kušati autorske kreacije eminentnih hrvatskih chefova i restorana koje će tijekom prosinca Oleander terasu hotela Esplanade pretvoriti u jedinstvenu gurmansku oazu.

Foto: PROMO

Pomno birana jela koja spajaju tradiciju i inovativnost, preciznost i strast, okupljenima su prezentirali: chefica Esplanadine kuhinje i Zinfandel'sa, restorana sa zelenom Michelinovom zvjezdicom, chef Mario Mandarić iz Noela, prvog zagrebačkog restorana s Michelinovom zvjezdicom, zatim okupljeni pod kapom Udruge Jeunes Restaurateurs: chef Vjeko Bašić iz murterske konobe Boba, chef Ante Udovičić iz sutivanskog restorana Lemongarden, te chef Floriana Ružić iz restorana San Rocco iz Brtonigle. Njima će se na kućici pridružiti i chef Marko Gajski iz LD Restauranta na Korčuli. Istarske okuse baštine i luksuza donio je chef Ante Miletić iz restorana Meneghetti, a ovoj impresivnoj postavi chefova koji su pokazali kako se njihova autorska jela visoke kuhinje mogu vješto predstaviti i u adventskoj streetfood formi, pridružili su se i poznati chef Mate Janković sa svojim Institutom za kobasice, zatim kulinarski inovator, chef Ivan Zidar čiji se Mason Burgers & Stuff smatra jednim od pionira gourmet burger scene u Zagrebu, potom Boogie Lab, artisan pekarnica, restoran i brunch bar čija je kvaliteta osvojila i New York. Na Oleander terasi će biti i Acrobat Dine Kušena koji će posjetitelje osim svojom selekcijom najprestižnijih internacionalnih vina i šampanjaca, oduševiti i biranim steakovima.

Foto: PROMO

A da će ovako raznovrsnu i kreativnu gastronomsku ponudu ovogodišnjeg Fooling Around by Fuliranje pratiti jednako bogata i probrana selekcija vina, rakija, koktela biranih vina, pjenušaca, kuhanih ginova i vrućih koktela, pobrinut će se Ginglebells, selekcija Tikveš vina, Rakijarnica i Esplanadin talentirani koktel-majstor i F&B Service Manager, Vjenceslav Madić poznat kao Master Kishoni. On je za zimska adventska druženja na otvorenome osmislio šest novih koktela, od kojih je ovom prigodom predstavio topli Mojito i Orient Express koji spaja okus slatkih marelica i svježih citrusa ispreplićući ih sa zimskim začinima. Tako je okupljene na najbolji mogući način uveo u ovogodišnju temu. Nakon prošlogodišnjeg Pariza, ove zime Fooling Around nas vodi u Veneciju, na još jednu postaju legendarnog Orient Expressa koji je stanicu imao i u Zagrebu te i bio glavni povod izgradnji Esplanade kako bi putnicima ovog jedinstvenog vlaka na raspolaganju bio jednako sofisticiran hotel.

Foto: PROMO

U venecijanskom stilu započela je i degustacija koju je jelom nazvanim Tartarissimo (goveđi tartar, sourdough foccacia i Veli Jože sir) otvorio Meneghetti Wine Hotel & Winery. Oni koji će, kako su istakli, na Fooling Around by Fuliranje donijeti povezanost baštine i luksuza, a u ponudi će imati i Bakalar in Bianco (bakalar, vučeno tijesto, umak od rajčice i kokosa), Dolce Vitu (mortadella, buratta, bundeva, tostirana sourdough focaccia), Maiale Rustico (trgana svinjetina, pesto od bosiljka, kajmak, pecivo) i Panettone s kremom od vanilije.

Uslijedilo je predstavljanje JRE kućice koja će na Fooling Aroundu imati čak četiri chefa i restorana s autorskim jelima, a u najavi su gostovanja još ponekih JRE chefova tijekom prosinca. Prvi se predstavio restoran Lemongarden i chef Ante Udovičić koji je okupljene oduševio servirajući Yakitori od kozica uz kremastu juhu od češnjaka, dimljene paprike i kruha s herbal uljem, te Glazirani kupus na otvorenoj vatri, domaći hummus i prah od rozog đumbira. Potom je chef Floriana Ružić iz San Rocca servirala izvrstan Svinjski flam u korici od pistacija, s kremom od kupusa i umakom od poriluka i juiceom, a predstavljanje JRE kućice zaokružio je chef Vjeko Bašić iz Konobe Boba posluživši moćne Ćufte sa salsom i spumom od krumpira.

Foto: PROMO

Ponudu Esplanadine adventske kućice predstavila je chef Ana Grgić Tomić a na njenu se jelovniku posebno istakao Suhi buncek sa zeljem u tortilji, s domaćom kremom od hrena i začinskog bilja. Za one koji se vole ugrijati uz tradicijsko jelo na žlicu, Ana je u ponudu uvrstila fileke s pancetom, začinskim biljem i parmezanom, a za ljubitelje svježe ribe osmislila je originalan zalogaj s daškom egzotike – svježe sardine iz Jadranskog mora pržene u panko mrvicama s dodatkom fine domaće kreme od slanutka i crnog sezama uz salsu od avokada, manga, krastavaca i mente s dresingom od citrusa i maslinovog ulja i kreme od kokosa i limete. Tu je i slastan juneći burger obogaćen marmeladom od luka, kiselim krastavcima i ukiseljenom ljutikom – sve iz domaće Anine proizvodnje, a servira se uz kremasti umak sa senfom i hrskavu rikolu. S obzirom na golemu potražnju proteklih godina, Ana je ove i godine u jelovnik uvrstila poznate hrskavo-kremaste krokete ovaj puta u kombinaciji kulena s marmeladom od paprike, aiolijem od paprike, rikolom i ukiseljenim lukom. Adventski street menu ne bi bio potpun bez najpoznatijeg Esplanadinog klasika kojeg obožavaju sve generacije ne samo Zagrepčana, već i onih van granica naše zemlje – vrućih štrukli, punjenih svježim kravljim sirom i zapečenih s vrhnjem.

Foto: PROMO

Esplanadina kućica će i ove godine nuditi i delicije svojih slastičara: čokoladni mousse sa začinima uz dodatak višnje kuhane u vinu i žele od višnje, vrući crumble od brusnice, aromatiziran narančom i đumbirom s kremom od javorovog sirupa i vanilije, te jabuku kuhanu u bijelom vinu, soku od naranče i kori cimeta s kremom od oraha, umakom od vanilije i karamel umakom.

Chef Mario Mandarić iz Noela na najelegantniju adventsku lokaciju donosi jelo iz jesenskog jelovnika: Roe Deer Ragu with Stout Beer & Yeast pružajući tako mnogobrojnoj publici na Oleander terasi priliku uživanja u jednom slijedu iz menija pod Michelinovom zvjezdicom. Uz ragu, planiraju predstaviti brojna jela kreirana pod budnim okom suvlasnika i glavnog chefa Maria Mandarića koji samo za ovu manifestaciju dobiva pojačanje u obliku Ivana Temšića. Poznati nositelj prestižne titule hrvatskog MasterChefa, nekadašnji chef hvaljenog eVala 1903 restorana i mladi talentirani kuhar, ponudit će nekoliko gastronomskih koncepata, lokalno prepoznatljivih, sa svojim potpisom. Osim hrane, Noel svoje goste planira razmaziti i sjajnom kartom koktela.

Foto: PROMO

Teško je i zamisliti Advent bez kobasica, stoga je veliko finale predstavljanja delicija za Fooling Around by Fuliranje pripalo Institutu za kobasice by Mate Janković koji je uzvanicima predstavio debrecinku s dinstanim kiselim kupusom, ukiseljenim koromačem i tostiranim bučinim sjemenkama i juneći šiš kobas sa sirom u relishu od paprike, kajmakom i mladim lukom.

Ljubitelje mesa jednako će oduševiti i vijest da će na Oleander terasi biti kućica Mason Burgers & Stuff chefa Ivana Zidara koji već dugi niz godina stvara jedinstvene specijalitete spajajući lokalne sastojke s vrhunskim mesom i brioche pecivom. Na Fooling Aroundu će predstaviti svoje čuvene burgere ali i druge delicije. Među ponuđenim jelima bit će Špaleta s istarskim sirom, Butter burger (s tartufima ili bez), Dry aged burger, Pork belly s kimchijem i ananasom koji je pripremio za degustaciju, zatim Smash dog, sendvič s pečenom svinjetinom, a za desert riža na mlijeku u obliku arancina. Kad smo kod slastica, kao šećer na kraju pre-tastinga stigao je chef Mijo Volarević iz Boogie Laba s Apple Strudelom. Jedna je to od tri Boogie Labove delicije koje su spremili za Advent a u ponudi će imati još i sourdough lasagne s raguom, te lasagne carbonara.

Foto: PROMO

Svi okupljeni složili su se kako će ovogodišnji Fooling Around by Fuliranje u suradnji s tvrtkom Metro Hrvatska oduševiti i najzahtjevnija nepca, te još jednom s pravom ponijeti epitet gurmanski najuzbudljivije adventske lokacije u Zagrebu. Osim vrhunskim delicijama i pićima, Fooling Around by Fuliranje posjetitelje će uveseljavati i pomno biranim dodatnim programom kojem je glavni lajtmotiv sreća, odnosno Felicità. Čim stupe nogom na Oleander terasu, posjetitelje će ogrnuti osjećaj nehinjene sreće koju će u savršenom skladu donijeti elegantne dekoracije, tihi luksuz, intimna i jedinstvena atmosfera, te glazba. Pogađate, ove godine uživa se u probranim talijanskim evergreenima, a u Veneciju će posjetitelje odvesti i bal pod maskama. Posjetitelje tijekom prosinca očekuju i kreativni tematski partyji petkom, akustični nastupi talentiranih mladih glazbenika Vocales, te brojna iznenađenjima koja će postupno otkrivati.

