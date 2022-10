Marijana Seifert, bivša sudionica i pobjednica "Velikog brata" bez traga je nestala prije više od pola godine. Njezina obitelj, roditelji, muž i prijatelji i dalje imaju prvobitan podatak da je u noći išetala iz stana i uputila se prema mostu na Savi. Istraga je u tijeku, ali nema novih saznanja. To je potvrdila i Marijanina majka Gordana Kovačević.

"E, da je i nama da znamo što se dogodilo s našim djetetom… Oprostite, toliko je tuge i bola u meni da vam nisam ni za kakve razgovore. Bolno mi je da pričam o tome. Nakon razgovora mi samo bude još gore. Nemate pojma koliko mi je i ovo bolno što vam odgovaram na poruke, ne možete ni blizu shvatiti našu bol. Suprug i ja stvarno nemamo nikakvih informacija koje bismo vam mogli dati. Ne možemo dobiti nikakve informacije od policije, samo nam kažu da se radi i to je to. Sve što smo mogli reći, to smo rekli", kazala je gospođa Kovačević za srpski Kurir.

Otac najavio štrajk ispred policije

U nedavnoj izjavi za Slobodnu Dalmaciju Marijanin otac Ivo Kovačević tvrdio je da je policija, prema njegovu mišljenju, obustavila potragu za njegovom kćeri.

"Budite sigurni da moja supruga i ja nećemo dopustiti da se Marijanin slučaj zaboravi i tragat ćemo za istinom dokle god smo živi. Apeliram još jednom da ne zaboravite na moju kćer i da pišete o njenom nestanku, a nadležne službe bih zamolio da ne češljaju samo područje rijeke Save, nego da svoju potragu prebace i na kopno. Nažalost, mislim da to uzalud govorim, jer je potraga odavno prekinuta, za njih je to riješen slučaj! Evo, ovim putem najavljujem da ću uskoro doći štrajkati i kampirati dan i noć ispred policijske stanice koja se bavi Marijaninim slučajem", poručio je on.