Svjetski poznati DJ i producent Burak Yeter koncertom za pamćenje zatvorio je Europski događaj za mlade u subotu, 26. listopada u Areni Varaždin pred nekoliko tisuća obožavatelja. Koliko je uživao u Varaždinu, podijelio je na svojem Instagram profilu sa svojim IG pratiteljima, ali i u velikom intervjuu za Net.hr u kojem je otkrio kako je uopće započeo svoju DJ karijeru, koji mu je omiljeni singl, ali i sve o velikom svemirskom projektu u koji se upušta iduće godine!

Koliko dugo radiš kao DJ i iduće možemo očekivati od DJ-a Buraka Yetera?

Interes za glazbu pokazao sam još kao dijete. Sjajno sam svirao piano još sa 5 godina. Moj otac je bio glazbenik i uvijek je kući donosio neke glazbene instrumente i isprobavao ih. Svoju prvu rap grupu okupio sam u školi, a tad sam počeo i miksati hip-hop i rap pjesme. Nakon toga počeli smo surađivati s brojnim glazbenicima, a ja sam krenuo u školu elektronske glazbe. Imao sam 16, 17 godina kad sam počeo raditi s trance i techno glazbom. A što iduće planiram... Velike koncerte sa simfonijskim orkestrom u raznim zemljama. Već sam imao 75 takvih koncerata na brojnim lokacijama i mislim to dići na jedan još viši nivo.

Koja je tvoja najdraža suradnja? Je li netko tko već ima svjetsku reputaciju poput tebe ima neku suradnju o kojoj mašta?

Madonna. Ona je legendarna glazbenica zbog svega što je napravila u svijetu glazbe.

Objavio si brojne hitove uključujući 'Oh My My', 'Last Night' i 'Just Wanna Know You (summer 2.0), koliko puta je streamana tvoja glazba na Spotifyju i YouTubeu?

Imamo prilično ozbiljan broj streamova na YouTubeu i Spotifyu. Preko milijardu. Ako pogledate Top 100 DJ streamova, moji su na istoj ili višoj razini od većine njih. Radimo naporno kako bismo digli te brojke.

Kakav je tvoj stav prema uspjehu i postoji li neki uradak koji je tebi najdraži, koji ti je bilo najzabavnije stvarati?

Svaka pjesma koju sam napravio za mene je posebna, ali 'Tuesday' je jedan od najvećih hitova i ostao je na 1. mjestu nekoliko tjedana u više od 95 zemalja te je još uvijek na 1. mjestu glazbenih ljestvica u nekim zemljama unatoč tome što je prošlo već nekoliko godina od objave. Tako da je 'Tuesday' najposebnija za mene.

Objavio si i svoj prvi NFT ovog ljeta, kako je došlo do te odluke?

Vrlo brzo sam to realizirao. Bliži mi se svemirski projekt kakav nitko do sad nije napravio. Moj tim i ja voljeli bismo objaviti sve pjesme posvećene svemiru i ovaj projekt koji je pod NFT-om. Ovog ljeta pustili smo projekt pod nazivom 'Black Hole' i u 2 sata projekt je rasprodan, a imamo veliku bazu fanova i mrežu ljudi za takve stvari. Jako je uzbudljivo i dodat ćemo sve naše NFT pjesme na listu za naš Metaverse koncert i nastaviti s objavama NFT-ova.

Ovog ljeta si posjetio Hrvatsku, bio si na Krku i u Splitu, a sad si u Varaždinu. Kakvo ti je iskustvo nastupati kod nas?

Za mene je Hrvatska energetična i dinamična zemlja. Dok nastupam tu, osjećam se tako opušteno. Inače odsviram i šest pjesama s gitarom, a dok sam bio na Krku, primijetio sam kako publika to voli te sam odsvirao više pjesama s gitarom zbog energije publike. Nadam se da ću opet doći u Hrvatsku.

Tijekom posjete Varaždinu, nastupao si na partyju u sklopu Eye projekta, što misliš o takvim projektima?

Volim nastupati na takvim događajima, kao i na humanitarnim koncertima, koliko mi to moj raspored dozvoljava. Sjajno je iskustvo poduprijeti jedan takav event okrenut mladima.

Kakvi su planovi za 2023. godinu, naravno, ne samo u karijeri nego i općenito?

Najveći plan za 2023. godinu je moj svemirski projekt. Svirat ću uživo sat vremena na visini od 16.764 metra, a cijeli nastup prenosit će se uživo preko 360 kamera. Bit će to prvi takav događaj u svemiru jer nitko to ranije nije napravio. To mi je glavni projekt u 2023. i sve svoje napore uložit ću u njega.