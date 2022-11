Na Europskom događaju za mlade (European Youth Event - EYE) očekuje se preko 600 sudionika koji će uživo u Areni Varaždin ili uključenjem online imati priliku pratiti rasprave i radionice o javnim politikama, migracijama, geopolitičkim izazovima, društvenoj participaciji mladih, zelenim temama te EU institucijama, ali i bogati zabavni i kulturni sadržaj.

Bit će za svakoga po nešto od kul radionica poput one o vogueingu, tečaja samoobrane do panela i rasprava s TikTokerima, europskim parlamentarcima do diskusije o tome da mladi danas nisu apolitični već da drugačije politički participiraju.

Sve radionice organizirane su na temelju interesa mladih i krojena prema pitanjima mladih, a tu su zanimljive teme kao što su efektivne stambene politike za mlade, Europska demokracija nakon izbora za Europski parlament te Europska budućnost Jugoistočne Europe – izazovi i kameni spoticanja, a velika završnica je, naravno, veliki party koji predvodi DJ Burak Yeter.

Prije velikog događaja, ne samo za Varaždin nego i cijelu Hrvatsku, razgovarali smo s organizatorima P4 i Udrugom mladih V.U.K. koji su protekle dvije godine intenzivno radili s mladima, a prepoznatljivi su na lokalnoj i nacionalnoj razini u sektoru mladih te su već dva puta bili u finalu za titulu Europske prijestolnice mladih, a sad su u konkurenciji 27 zemalja članica dobili domaćinstvo za Europski događaj za mlade ili EYE Varaždin.

'Vidjeli smo natječaj i u roku od 5 minuta odlučili da se prijavljujemo'

„Udruga VUK postoji već više od 15 godina, a unazad zadnje tri godine pokrenula je i programski upravlja P4 – centrom za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu. Cilj centra za mlade je okupljati mlade u gradu, dati im prostor i pomoć da realiziraju svoje ideje, da se kreativno izraze ili da se jednostavno dođu zabaviti. Nije bilo pretjerano puno prilika za mlade u Varaždinu, a kad se jedna mala grupica ljudi prije tri godine vratila u Varaždin nakon studiranja ili rada, počela je zajedno raditi te prijavila Varaždin za titulu Europske prijestolnice mladih“, otkrivaju.

Dva puta je Varaždin bio u finalu za tu prestižnu titulu, a iskustvo vođenja tako velikog projekta uvelike je pomoglo u razvoju udruge, politika za mlade u gradu, osnaživanja mladih i otvaranju različitih prilika za mlade. „U međuvremenu je nastao P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu gdje unatrag tri godine razvijamo i provodimo programe za mlade (plesne radionice, radionice za mentalno zdravlje, putopisna predavanja, organiziramo puno koncerata i festivala)“, otkrivaju iz Udruge mladih V.U.K.

„Naš cilj je da osluškujemo što mladima u Varaždinu treba, otvoreni smo za sve njihove sugestije i dajemo im priliku da volontiraju, da putuju, da sami organiziraju neke aktivnosti i steknu iskustvo. A što se tiče EYE-a Varaždin, vidjeli smo javni poziv Europskog parlamenta, u roku od 5 minuta odlučili da se prijavljujemo, napisali svoj prijedlog programa i u travnju saznali da smo dobili domaćinstvo! Vrlo je to jednostavno kod nas. Imali smo viziju kako želimo da izgleda događaj za mlade i odmah krenuli na posao“, dodaju.

'Veliko je priznanje kada jedna mala grupa ljudi dobije tako veliki europski natječaj'

U lokalnoj zajednici V.U.K. je istaknuta udruga, a na nacionalnoj poznata po tome što je zahvaljujući njima Varaždin već dva puta bio u finalu za titulu Europske prijestolnice mladih.

„Za nas osobno je to dokaz da ono što smo pokrenuli kao inicijativu 2018. godine kada se većina nas koji radimo na ovom vratila u Varaždin, zaista jest važno i potrebno mladima. Iza te naše inicijative bila je priča o stvaranju prostora za sve mlade iz Varaždina (i šire) i osiguravanje da postoji sadržaj koji je prilagođen mladima i koji odgovara na njihove konkretne potrebe“, otkriva Jelena Brcković iz P4.

Otkriva i koji je jedan od njihovih ključnih ciljeva. „Želimo da mladi su-kreiraju taj sadržaj pa tako danas imamo bezbroj radionica, predavanja i aktivnosti koje vode upravo mladi. Od putopisnih predavanja pa sve do plesnih radionica koje vode i kreiraju mlade cure i dečki iz Varaždina“, kaže.

Sa svojim kolegama ističe koliko je ovaj projekt koji se događa u Varaždinu važan za njih. „Za nas je ovaj event i svojevrsna kulminacija svega što smo s mladima radili na prijavama za Europske prijestolnice mladih. Veliko je priznanje kada jedna mala grupa ljudi dobije tako veliki europski natječaj i ima priliku ugostiti ključni europski događaj za mlade. Što se tiče lokalne zajednice, ovo je sjajna prilika da pokažemo da jedan manji grad može biti globalno središte gdje se kreiraju politike za mlade i da inicijatori takvih priča mogu i trebaju biti mladi ljudi i lokalne zajednice.“

Osim toga, ističu i kolika je višestruka korist za mlade, ali i sam grad od ovakvog međunarodnog događaja. “Ovaj event je prilika za networking, nove suradnje, ali prvenstveno za pozicioniranje našeg centra za mlade kao europskog dionika kada su u pitanju procesi kreiranja i provedbe politika za mlade. Dolazi nam više od 600 mladih, ali i oni koji su u poziciji da donose odluke o mladima i nadamo se da će se tu desiti sinergija – mladi imaju rješenja, želimo da nas se konačno čuje.“

'Mladi nisu apolitični, samo se mijenjaju trendovi o tome što znači baviti se politikom'

Jedna od premisa samog događaja je da u javnosti vlada kriva percepcija – da su mladi apolitični. No, sam broj sudionika na EYE-u demantira to. Iz Udruge mladih V.U.K. komentiraju i kakav je njihov feedback. „Mladi su itekako politični, samo se mijenjaju trendovi u tome što znači baviti se politikom. Sjetimo se prosvjeda petkom za klimu koji su postali globalni fenomen, a održali su se i u Varaždinu. I to je politika, samo ne ona klasična gdje se sjedi u odijelu za stolom. Mladi danas imaju ideje, bolje razumiju svijet i društvo, izuzetno su angažirani na temama poput zelenih politika i održivog razvoja, ljudskih prava, budućnosti Europe“, kažu iz Udruge mladih. Otkrivaju zašto se to tako samo čini. „Ono što nedostaje jest proaktivnih mjera kojima bi se osiguralo da ono što mladi iznose i zahtijevaju, dođe do decision making razina. I za to nisu krivi mladi niti apolitičnost tih generacija. Upravo ovaj event je ujedno i prilika da spojimo mlade s postojećim političkim strukturama i pokušamo pronaći način da ih se bolje čuje. Imamo jedan side-event koji će biti u petak navečer, a gdje smo baš predvidjeli prostor za tako nešto“, objašnjavaju iz P4 i Udruge mladih V.U.K.

Na pitanje kako oni, kao Udruga mladih, pomažu mladima da adresiraju svoja pitanja prema društvu, odgovaraju: „Svi naši projekti su društveno odgovorni i trudimo se stvoriti prostor gdje mladi mogu djelovati na pitanjima koja su im važna. Tako primjerice imamo posebnu sekciju u udruzi koja se bavi pitanjima LGBTI zajednice i stvara siguran prostor za sve mlade, a ujedno i kreira neke politike rodne ravnopravnosti i inkluzije ranjivih skupina.“

'Mladima smo dali priliku da su-kreiraju dio programa'

Ističu i kako praktično rade na tome. „Nedavno smo u našim prostorima imali i školu medijske kulture, a to je važan alat kada govorimo o društvenoj aktivnosti mladih. Naš cilj je ojačati mlade danas kako bi oni sutra mogli biti nositelji promjena. I to je uistinu tako, naši volonteri i suradnici u udruzi su društveno angažirani na gotovo svim područjima i to je generacija koja na razini svoje lokalne zajednice gradi bolje društvo. I ponosni smo na njih.“

A koje teme i pitanja mlade danas najviše muče? „Uglavnom su to pitanja zelenih politika i klimatskih promjena, rodne ravnopravnosti i prava manjina, održivi razvoj, obrazovni sustavi i slično. S obzirom na to da imamo veliki broj članova/ica, volontera/ki i suradnika/ica, postoji niz područja na kojima su aktivni. I naše iskustvo se nekako i podudara s najnovijim istraživanjima o političkim interesima mladih gdje se redovito teme poput zelenih politika i demokracije percipiraju kao najvažnije za mlade. To smo sada vidjeli i u pripremi ovog eventa“, otkrivaju iz P4 i Udruge mladih V.U.K te ističu naposljetku: „Upravo smo mladima i organizacijama mladih dali priliku da su-kreiraju dio programa i da organiziraju dio radionica i tu vidimo da su se upravo te teme nametnule kao najrelevantnije.“

