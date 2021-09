Nina Kraljić ovih je dana ponovno u fokusu javnosti nakon što je u javnost izašao mail koji je poslala organizatorima Festivala kajkavskih popevki u Krapini. Naime, pjevačica je u zadnji trenutak otkazala nastup na festivalu, opravdavši se teškom materijalnom situacijom. Kazala je kako više ne može besplatno nastupati.

Taj je njezin potez izazvao buru u javnosti i među kolegama na sceni, a ona se sada ponovno oglasila o svemu. Od svojeg stava ne odstupa.

"Hej vi gospodo (znate tko ste), dokle ćete napadati i plaćati negativan PR o meni, a da shvatite da neću prestati pjevati? Zašto plaćate negativne članke o kako vi velite nebitnoj Nini Kraljić već par godina? Imam samo jedno pitanje onda: ako sam vam tako nebitna, zašto pratite svaki moj potez i namjerno ga izvrćete? Ako sam vam tako nebitna zašto ste opsjednuti time da me umanjite pred očima javnosti i na to trošite novac i vrijeme?

Vidite, meni kad je netko/nešto nebitno time se ne bavim.Vidite da nastavljam raditi normalno. Pa jučer sam imala nastup i sve je bilo više nego ugodno. Nemojte se osjećati ugroženo gospodo, nije to zdravo. Moj glas očito ne možete ugasiti, ali hvala na PRu. Zna se da je kod nas svaki PR dobar PR i da se nažalost o poštenoj glazbi skoro ni ne priča. I moram priznati da ne razumijem kako vas moja pojava toliko sustavno opterećuje? Zar niste rekli još 2015e da nikada neću biti puštana na radiju jer ne plešem po vašem itd. itd.?

Nikog ne napadam niti imam potrebu raditi išta osim nastaviti ganjat svoju poštenu umjetnost i rad niti razumijem čime vas toliko ugrožavam. Valjda u ovoj državi kad netko ne kenja i stoji iza sebe autentično je problem sam po sebi. Ali kako hoćete. Samo ljubav."

'Živim pošteno od svoje ne-mainstream umjetnosti'

"Otkazivanje nastupa kod nas je nešto što se dešava stalno uz laži 'bolestan sam i ne mogu nastupati'. Ja sam bila iskrena i stala iza sebe i svog poteza kao i uvijek. Međutim iskrenost kod nas je umišljenost, bahatost i nepoznanica. Integritet je reći ne tamo gdje svi govore da ako je to tvoj ne! Integritet je reći dosta iskorištavanju pa makar u zadnji tren i nastupanju besplatno ako nastup nije humanitarne prirode. Obožavam kad se organizatori takvih manifestacija vade na 'samopromociju'.

Ma ljudi moji, nisam ovdje da me kamera hvata dok pjevam, od glazbe ŽIVIM. Živim pošteno od svoje ne-mainstream umjetnosti i gadi mi se da me se uopće stavlja u članke samo da vi možete izmišljati skandale preko imena umjetnice koja nije član lobija i nema plaćeni PR da se suprotstavi gluposti i zlobi, a niti bi i trošila vrijeme više od ovog komentara na ovu jad i bijedu od postupanja i da imam. Neki od nas pošteno rade i stvaraju. "

'Umjetnici rade za džabe dok vi ubirete novac'

"Činjenica je da bi se puuuuno toga zatvorilo da vam umjetnici ne rade za džabe dok bi ubirete novac. Sramotno je da 500 kn spominjete kao nešto strašno što sam tražila. 500 kn za javni televizijski, solistički nastup?! Pa više se potroši na put, šminku, a da ne kažem i da je u ovoj suludoj priči uključeno i snimanje vokala u studiju što također nije besplatno niti bi ikada trebalo biti besplatno. Snimati tuđu pjesmu besplatno, ma toga i ovog svega ima samo kod nas, apsurd je na ovo trošiti vrijeme.

Sramotno je da privatnu mail korespondenciju i to namjerno djelomičnu vadite iz kvazi-konteksta da bi napravili štetu izvođaču što je otuživo, a pričate o profesionalnosti? Iza mene je preko 120 nastupa unutar 5 godina. Zaradi moje profesionalnosti ste me i zvali 4 godine za redom.. A sada ste pokazali svoju i samo jasno dali do znanja da iskorištavate izvođače koji su sposobni reći: ne, dosta je. Da, bilo je u zadnji tren. Neka je bilo i neka se piše dok god će se prestati tretirati artiste kao jukebox i umjetnike svake vrste kao puku zabavu covid ili bez covida. Bye bye.PS. Jučer sam imala plaćen nastup, a sada idem na svoj plaćen posao animiranja crtića. A uskoro up date oko novih plaćenih nastupa, a i nova pjesma će uskoro. Puse!", zaključila je pjevačica.